Зверев — Серундоло. Ставка (к. 1.97) и прогноз на Мастерс в Мадриде 29 апреля 2025 года

Александр Зверев
Франсиско Черундоло
Зверев
В предыдущем раунде Саша одержал волевую победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной — 4:6, 7:6, 7:6.
Это был тяжелейший матч, в котором немецкий теннисист отлично проявил себя в ключевых моментах.
Например, на решающем тай-брейке Зверев не проиграл ни одного очка.
В стартовом матче Зверев разгромил испанца Роберто Баутисту-Агута — 6:2, 6:2.
Победная серия Зверева теперь составляет семь матчей. Ранее в этом месяце он выиграл домашний турнир ATP 500 в Мюнхене.
Серундоло
Франсиско тем временем спокойно прошел предыдущие раунды.
В первом матче аргентинский теннисист выиграл у француза Арольда Майо — 6:3, 6:4.
В третьем раунде Серундоло одержал победу над своим соотечественником Франсиско Комесаной — 6:4, 6:4.
Серундоло восьмой раз в сезоне выиграл не менее двух матчей в рамках одного турнира.
На недавнем турнире в Мюнхене Серундоло дошел до полуфинала, где проиграл американцу Бену Шелтону (6:2, 6:7, 4:6).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.51, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.56.
Прогноз: Саша проиграл оба предыдущих матча против Франсиско. В прошлом году они встречались в Мадриде на этой же стадии — аргентинец победил со счетом 6:3, 6:4. Ну а в этом сезоне Зверев проиграл Серундоло в Буэнос-Айресе — 6:3, 3:6, 2:6. Скорее всего, у фаворита снова будут проблемы.
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