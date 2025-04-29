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    Зверев снова проиграет Серундоло?

    Зверев — Серундоло. Ставка (к. 1.97) и прогноз на Мастерс в Мадриде 29 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Серундоло
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 29 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Серундоло, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 29 Апреля 2025 года

    Александр Зверев

  • Германия
    •  Александр Зверев 12:00 Франсиско Черундоло

    Франсиско Черундоло

  • Аргентина
    •

    Зверев

    В предыдущем раунде Саша одержал волевую победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной — 4:6, 7:6, 7:6.

    Это был тяжелейший матч, в котором немецкий теннисист отлично проявил себя в ключевых моментах.

    Например, на решающем тай-брейке Зверев не проиграл ни одного очка.

    В стартовом матче Зверев разгромил испанца Роберто Баутисту-Агута — 6:2, 6:2.

    Прогнозы на теннис

    Победная серия Зверева теперь составляет семь матчей. Ранее в этом месяце он выиграл домашний турнир ATP 500 в Мюнхене.

    Серундоло

    Франсиско тем временем спокойно прошел предыдущие раунды.

    В первом матче аргентинский теннисист выиграл у француза Арольда Майо — 6:3, 6:4.

    В третьем раунде Серундоло одержал победу над своим соотечественником Франсиско Комесаной — 6:4, 6:4.

    Серундоло восьмой раз в сезоне выиграл не менее двух матчей в рамках одного турнира.

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    На недавнем турнире в Мюнхене Серундоло дошел до полуфинала, где проиграл американцу Бену Шелтону (6:2, 6:7, 4:6).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.51, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.56.

    Прогноз: Саша проиграл оба предыдущих матча против Франсиско. В прошлом году они встречались в Мадриде на этой же стадии — аргентинец победил со счетом 6:3, 6:4. Ну а в этом сезоне Зверев проиграл Серундоло в Буэнос-Айресе — 6:3, 3:6, 2:6. Скорее всего, у фаворита снова будут проблемы.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.97.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Зверев — Серундоло?

    Матч Зверев — Серундоло состоится 29 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Зверев — Серундоло?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Зверев — Серундоло?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,0» с коэффициентом у букмекеров 1.97.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Зверев — Серундоло?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Зверев — Серундоло?

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.51, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.56.

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    Зверев — Серундоло: прогноз и ставка за 1.97, статистика, коэффициенты матча 29.04.202512:00. Зверев снова проиграет Серундоло?
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