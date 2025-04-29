Зверев — Серундоло. Ставка (к. 1.97) и прогноз на Мастерс в Мадриде 29 апреля 2025 года

Немец Александр Зверев сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 29 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Серундоло, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Зверев

В предыдущем раунде Саша одержал волевую победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной — 4:6, 7:6, 7:6.

Это был тяжелейший матч, в котором немецкий теннисист отлично проявил себя в ключевых моментах.

Например, на решающем тай-брейке Зверев не проиграл ни одного очка.

В стартовом матче Зверев разгромил испанца Роберто Баутисту-Агута — 6:2, 6:2.

Прогнозы на теннис

Победная серия Зверева теперь составляет семь матчей. Ранее в этом месяце он выиграл домашний турнир ATP 500 в Мюнхене.

Серундоло

Франсиско тем временем спокойно прошел предыдущие раунды.

В первом матче аргентинский теннисист выиграл у француза Арольда Майо — 6:3, 6:4.

В третьем раунде Серундоло одержал победу над своим соотечественником Франсиско Комесаной — 6:4, 6:4.

Серундоло восьмой раз в сезоне выиграл не менее двух матчей в рамках одного турнира.

На недавнем турнире в Мюнхене Серундоло дошел до полуфинала, где проиграл американцу Бену Шелтону (6:2, 6:7, 4:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.51, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.56.

Прогноз: Саша проиграл оба предыдущих матча против Франсиско. В прошлом году они встречались в Мадриде на этой же стадии — аргентинец победил со счетом 6:3, 6:4. Ну а в этом сезоне Зверев проиграл Серундоло в Буэнос-Айресе — 6:3, 3:6, 2:6. Скорее всего, у фаворита снова будут проблемы.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.97.