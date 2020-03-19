«Энергетик-БГУ» — БАТЭ. Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 17 марта 2020 года

БАТЭ в первом туре чемпионата Беларуссии сыграет в Минске против «Энергетика-БГУ». Матч пройдет 19 марта. Начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Энергетик-БГУ» — БАТЭ.

«Энергетик-БГУ»

В прошлом сезоне «Энергетик-БГУ» занял в чемпионате Белоруссии двенадцатое место.

Перед стартом нового сезона команда провела ряд товарищеских матчей, в которых выступала с переменным успехом: 4 победы, 3 ничьи и 3 поражения.

Перед стартом сезона «Энергетик-БГУ» играл против трех белорусских клубов — «Химика» (4:0), «Спутника» (2:2) и «Сморгони» (2:3).

БАТЭ

БАТЭ в прошлом сезоне впервые за много лет не сумел стать чемпионом страны, уступив в борьбе за золото брестскому «Динамо».

До старта сезона БАТЭ провел восемь контрольных матчей: три победы, три ничьи и два поражения.

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Клуб из Борисова уже успел провести и официальные матчи — в четвертьфинале Кубка Белоруссии. Команде удалось выйти в четвертьфинал, обыграв минское «Динамо» по итогам двух встреч.

Прогноз и ставка

На победу хозяев дается коэффициент 8,60, на ничью — 5,15, а на победу гостей — 1,30.

Прогноз и ставка на матч — победа БАТЭ и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 2,07. 0