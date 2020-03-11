«Динамо» Киев — «Александрия». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Кубка Украины 11 марта 2020 года

В среду, 11 марта, в рамках 1/4 финала Кубка Украины киевское «Динамо» на своей арене сыграет с «Александрией». Начало игры — в 20:30 по мск. Прогноз на «Динамо» Киев — «Александрия».

«Динамо» Киев

На предыдущем этапе кубкового розыгрыша киевский коллектив прошел донецкий «Шахтер», обыграв дома «горняков» в драматическом матче в овертайме — 2:1.

Накануне «бело-голубые» обыграли своего предстоящего противника в рамках чемпионата Украины на его поле со счетом 3:1, играя почти весь второй тайм в большинстве.

Это поединок стал уже четвертым в этом году для «Динамо». Ранее киевляне обыграли в родных стенах 2:1 «Ворсклу» и 2:0 «Колос», а также проиграли на выезде «Днепру-1» со счетом 1:3.

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В турнирной таблице УПЛ «столичные» после 22 туров находятся на второй позиции, опережая третью строку на два очка, но сильно проигрывают лидеру.

«Александрия»

«Александрия» прошла в текущем Кубке Украины уже два этапа. На стадии 1/16 финала «олени» выбили вышгородский «Диназ», обыграв младших по классу в овертайме — 1:0.

На предыдущей стадии они только в серии послематчевых пенальти переиграли дома луганскую «Зарю» (1:1 — в основное и дополнительное время, 5:4 пен).

После зимнего перерыва «горожане» также сыграли в четырех играх первенства, проиграв в двух встречах при одном выигрышном результате и ничейном исходе.

После первой части украинского первенства «Александрия» с 37 очками находится на пятой позиции, находясь на расстоянии двух викторий от третьей строки.

В текущем чемпионате Украины «Динамо» дважды обыграло «Александрию»: 1:0 дома и 3:1 на выезде. В 2017 году эти команды играли на стадии 1/8 финала, и тогда киевляне выиграли в овертайме — 3:2.

Прогноз и ставки

Прогнозируем, что киевский коллектив и второй раз за короткий период одолеет «Александрию». Наш прогноз и ставка: победа «Динамо» с форой (-1). 0