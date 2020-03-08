«Лилль» — «Лион». Прогноз (к. 4.50) и ставки на матч чемпионата Франции 8 марта 2020 года

В 28 туре французской Лиги 1 «Лилль» будет принимать «Лион». Игра пройдет на стадионе «Пьер Моруа» 8 марта. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Лилль» — «Лион».

«Лилль»

«Лилль» после 27 туров занимает 4 место с 46 очками. Нынешний соперник отстает на шесть пунктов, поэтому у гостей есть кое-какой запас.

С «Ренном» (3 место) клуб борется за Лигу чемпионов. Разрыв составляет всего один балл.

«Доги» выиграли 5 из 6 матчей в Лиге 1. Серию немного портит поражение от «Марселя» со счетом 1:2. Аналогичный результат был в матче со «Страсбургом», только там «Лилль» выиграл.

Также были победы над «Ренном» (1:0), «Анже» (2:0) и «Тулузой» (3:0). В прошлом туре команда выиграла у «Нанта» 1:0.

«Лион»

В турнирной таблице французской Лиги 1 «ткачи» занимают пятое место, набрав 40 очков в 27 турах.

На минувших выходных команда Руди Гарсии на своем поле обыграла «Сент-Этьен» (2:0). А перед этим на выезде нанесла поражение «Метцу» (2:0).

Также «Лион» успешно провел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором у себя дома победил «Ювентус» (1:0).

Посреди недели клуб потерпел болезненное поражение. Это случилось в рамках полуфинала Кубка Франции, которое ему нанес ПСЖ со счетом 5:1.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 2,10, тогда как успех гостей оценивается в 3,50, ничья — в 3,40.

Рекомендуем ставить на то, что «Лилль» выиграет, и обе команды забьют за 4,50. 0