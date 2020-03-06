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    Продлится ли серия без побед «Амьена»?

    «Марсель» — «Амьен». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата Франции 6 марта 2020 года

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    Прогноз на «Марсель» — «Амьен»
    Димитри Пайет
    В 28 туре французской Лиги 1 «Марсель» будет принимать «Амьен». Игра пройдет на стадионе «Велодром» 6 марта. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Марсель» — «Амьен».
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    Футбол. Франция. Лига 1 06 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.62
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 6.40
  • Ставка!
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    «Марсель»

    Марсельская команда уверенно закрепилась на второй строчке в турнирной таблице чемпионата с 55 очками на счету. От лидерской позиции она отстает на 13 пунктов.

    В начале февраля «Марсель» в гостях потерял 2 балла в противостоянии с «Бордо» (0:0), после чего подопечные Андре Виллаша-Боаша переиграли «Сент-Этьен» (2:0) и «Тулузу» (1:0).

    12 числа прошлого месяца «провансальцы» попрощались с Кубком Франции, вылетев в четвертьфинале от «Лиона» (0:1). Затем «южане» разобрались с «Лиллем» в Лиге 1 (2:1).

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    22 февраля «Марсель» на «Велодроме» неожиданно уступил «Нанту» (1:3). В последнем зимнем поединке бело-голубые одержали верх над «Нимом» (3:2).

    «Амьен»

    Коллектив из одноименного города на данном этапе чемпионата Франции занимает предпоследнее место в таблице с 22 набранными очками.

    Команда Луки Элснера не может победить с 2019 года. Еще в январе «Амьен» попрощался с Кубком Франции и Кубком Лиги, после чего он заработал 5 баллов в 9 поединках первенства.

    Начало февраля сложилось для аутсайдеров удачнее, чем предыдущий отрезок. 1 и 5 числа «Амьен» расписал мировую с «Тулузой» (0:0) и «Лионом» (0:0).

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    8 февраля этот коллектив уступил «Монако» (1:2), после чего он сенсационно завоевал 1 очко в битве с ПСЖ (4:4), а также сыграл вничью со «Страсбуром» (0:0). В последней встрече «Амьен» оказался слабее «Меца» (0:1).

    Прогноз и ставки

    Победа «Марселя» в этой встрече оценивается в 1,63, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,98, а на победу «Амьена» — 6,10.

    Несмотря на то что коллектив Луки Элснера начал чаще зарабатывал очки, его команда не выстоит в игре с «южанами» на «Велодроме». Наш прогноз на матч — победа «Марселя» с коэффициентом 1,63. 0

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