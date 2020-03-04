«Ахмат» — «Зенит». Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч Кубка России 4 марта 2020 года

В среду, 4 марта, в четвертьфинале Кубка России «Ахмта» в Грозном сыграет с «Зенитом». Начало игры — в 18:00 по мск. Прогноз на «Ахмат» — «Зенит».

«Ахмат»

Чеченский коллектив в этом розыгрыше Кубка России преодолел уже два этапа. В 1/16 финала грозненцы только по пенальти на выезде одолели представителя ФНЛ «СКА-Хабаровск» (2:2, 4:2 пен).

На следующей стадии «зелено-белые» также встречались с командой из первой лиги. На этот раз они не испытали никаких трудностей, разгромив «Луч» в родных стенах со счетом 5:1.

В турнирной таблице российской Премьер-лиги «Ахмат» с 20 очками расположился на 12 позиции после 20 туров, но зону переходных матчей они опережают только по дополнительным показателям.

В этом году подопечные Игоря Шалимова провели один поединок. Несколько дней тому назад они на своей территории сыграли 1:1 с «Ростовом» в рамках РПЛ, забив свой гол с пенальти.

«Зенит»

«Зенит» тоже прошел два раунда в этом кубковом розыгрыше. Сперва питерцы по-волевому переиграли перволиговый «Енисей» в его логове со счетом 2:1.

На стадии 1/8 финала «сине-бело-голубые» на своей арене разгромили «Томь» (4:0), также представляющий первый российский дивизион.

Дружина Семака возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея на своем счету 46 зачетных баллов, что на восемь очков больше, чем у второго «Краснодара».

Накануне клуб из Санкт-Петербурга расписал домашнюю мировую с «Локомотивом» (0:0) в РПЛ, сыграв свой первый официальный матч в новом году.

В этом чемпионате «Зенит» на своем поле не смог переиграть «Ахмат» (0:0), а в прошлом сезоне питерцы дома победили (1:0), в Грозном была ничья — 1:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Зенита» — 1.67, победа «Ахмата» — 6.10, ничья — 3.90.

Проход: «Ахмата» — 3.55; «Зенита» — 1.33.

Питерцам очень трудно даются матчи в Грозном. Вероятно, что и в этом поединке гостям не избежать нервотрепки, поэтому есть смыл ставить на хозяев с форой. Наш прогноз и ставка: победа «Ахмата» с форой (+1,5) за 1.51. 0