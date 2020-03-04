ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнТрансферный дайджест. 25 февраля — 2 марта Фоден стал лучшим игроком финала Кубка Лиги«Манчестер Сити» выиграл Кубок Лиги и заглянул в будущее Винисиус ЖуниорПессимизм и «Барселона» повержены. «Реал» вернулся в лидеры Примеры
  • 00:50
    • «Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии
  • 22:30
    • «Динамо» разгромило «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ
  • 22:16
    • Дубль Фрэттина помог «Ак Барсу» обыграть «Нефтехимик»
  • 21:59
    • ЦСКА с победы начал серию с «Торпедо»
  • 19:28
    • «Сибирь» «всухую» обыграла «Автомобилист»
  • 17:00
    • Казань примет матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году
  • 17:36
    • Минспорта РФ восстановило аккредитацию ВФЛА
    Все новости спорта

    «Зенит» не избежит нервотрепки в Грозном?

    «Ахмат» — «Зенит». Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч Кубка России 4 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок России Прогнозы на футбол России Прогнозы на Ахмат Прогнозы на Зенит
    Прогноз на «Ахмат» — «Зенит»
    Фрагмент матча чемпионата
    В среду, 4 марта, в четвертьфинале Кубка России «Ахмта» в Грозном сыграет с «Зенитом». Начало игры — в 18:00 по мск. Прогноз на «Ахмат» — «Зенит».
    ×
    Футбол. Россия. Кубок 04 Марта 2020 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 18:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.70
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.62
  • Ставка!
    •

    «Ахмат»

    Чеченский коллектив в этом розыгрыше Кубка России преодолел уже два этапа. В 1/16 финала грозненцы только по пенальти на выезде одолели представителя ФНЛ «СКА-Хабаровск» (2:2, 4:2 пен).

    На следующей стадии «зелено-белые» также встречались с командой из первой лиги. На этот раз они не испытали никаких трудностей, разгромив «Луч» в родных стенах со счетом 5:1.

    В турнирной таблице российской Премьер-лиги «Ахмат» с 20 очками расположился на 12 позиции после 20 туров, но зону переходных матчей они опережают только по дополнительным показателям.

  • Восемь ожиданий от весенней части РПЛ
  • Главные ожидания в преддверии возобновления внутреннего футбольного сезона
  • 26/02/2020

    • В этом году подопечные Игоря Шалимова провели один поединок. Несколько дней тому назад они на своей территории сыграли 1:1 с «Ростовом» в рамках РПЛ, забив свой гол с пенальти.

    «Зенит»

    «Зенит» тоже прошел два раунда в этом кубковом розыгрыше. Сперва питерцы по-волевому переиграли перволиговый «Енисей» в его логове со счетом 2:1.

  • Ноль голов и удаление Семина. Судья взбодрил унылый матч в Санкт-Петербурге
  • Безголевая ничья на «Газпром Арене» — в нашем обзоре спортивной прессы
  • 29/02/2020

    • На стадии 1/8 финала «сине-бело-голубые» на своей арене разгромили «Томь» (4:0), также представляющий первый российский дивизион.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru

    Дружина Семака возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея на своем счету 46 зачетных баллов, что на восемь очков больше, чем у второго «Краснодара».

    Накануне клуб из Санкт-Петербурга расписал домашнюю мировую с «Локомотивом» (0:0) в РПЛ, сыграв свой первый официальный матч в новом году.

    В этом чемпионате «Зенит» на своем поле не смог переиграть «Ахмат» (0:0), а в прошлом сезоне питерцы дома победили (1:0), в Грозном была ничья — 1:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Зенита» — 1.67, победа «Ахмата» — 6.10, ничья — 3.90.

    Проход: «Ахмата» — 3.55; «Зенита» — 1.33.

    Питерцам очень трудно даются матчи в Грозном. Вероятно, что и в этом поединке гостям не избежать нервотрепки, поэтому есть смыл ставить на хозяев с форой. Наш прогноз и ставка: победа «Ахмата» с форой (+1,5) за 1.51. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Йокерит — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Саарбрюккен — Фортуна
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шальке — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.71
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Рединг — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Шинник — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Бавария» добилась знаковой победы
  • «Бавария» сделала заявку на победу в Лиге чемпионов
    • 21:22 26/02/2020     «Спартак» — «Динамо»
  • Убедительный «Спартак». Красно-белые заслуженно победили в столичном дерби
    • 22:21 29/02/2020     Винисиус Жуниор
  • Пессимизм и «Барселона» повержены. «Реал» вернулся в лидеры Примеры
    • Вчера в 13:37
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Ахмат» — «Зенит». Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч Кубка России 4 марта 2020 года. Прогноз на «Ахмат» — «Зенит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.51
    Тоже интересно
    Никита Нестеров Хоккей КХЛ. «Ак Барс» победил «Нефтехимик», ЦСКА взял верх над «Торпедо»Результаты матчей первого раунда плей-офф Кубка Гагарина Вчера в 23:190
  • 01:51
    • Буцаев: «Нефтехимик» не выбросит белый флаг в серии с «Ак Барсом»
  • 01:46
    • Комардина проиграла в первом круге турнира в Лионе
  • 01:42
    • Черчесов: Думаю, Смолов сделал правильный шаг, перейдя в «Сельту»
    Команда Моуринью потерпела третье поражение кряду Футбол «Тоттенхэм» теряет статус клуба Лиги чемпионовРеакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» Вчера в 05:080
  • Экспресс дня

  • Пройдет ли «Челси» «Ливерпуль» в Кубке Англии?
  • 4.71
    •
  • 01:30
    • Фиала, Эллис и Францоуз — звезды недели в НХЛ
  • 01:01
    • Черчесов: Участие Газинского и Ионова в мартовском сборе под большим вопросом
  • 00:35
    • Заварухин: «Сибирь» здорово сыграла в обороне, здорово сыграла в меньшинстве
    Мануэл Фернандеш Футбол С кадровыми проблемами, но своего добились. «Краснодар» обыграл «Уфу»Пресса и комментарии о матче «Краснодар» — «Уфа» Вчера в 00:100
  • 21:34
    • Слуцкий: Суперкубок УЕФА — это знаковое событие для Казани и страны
  • 20:20
    • «Ак Барс» продлит контракт с 5-кратным обладателем Кубка Гагарина
  • 19:56
    • Старридж отстранен от футбола до конца сезона
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие