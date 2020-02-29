«Уотфорд» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч АПЛ 29 февраля 2020 года

В 28 туре английской Премьер-лиги «Уотфорд» будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Викаридж Роуд» 29 февраля. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Уотфорд» — «Ливерпуль».

«Уотфорд»

Приняв участие в 27 турах чемпионата Англии, команда из одноименного города сумела заработать 24 балла, вследствие чего она идет 19 в таблице.

Последняя победа «Уотфорда» была зафиксирована 12 января. Тогда в 22 туре Премьер-лиги «золотые мальчики» в гостях уверенно разобрались с «Борнмутом» (3:0).

В следующих двух встречах в АПЛ подопечные Найджела Пирсона разошлись миром с «Тоттенхэмом» (0:0) и уступили «Астон Вилле» (1:2). В 1/32 финала Кубка страны «шершни» в дополнительное время проиграли «Транмир Роверс» (1:2).

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Февральские матчи начались для «Уотфорда» с поражения от «Эвертона» (2:3). 8 числа «желтая армия» сыграла вничью с «Брайтоном» (1:1). В последней встрече «шершни» не справились с МЮ (0:3).

«Ливерпуль»

Ливерпульский коллектив уверенно приближается к чемпионству. За 27 туров эта команда сумела заработать 79 очков. Ближайшего преследователя она опережает на 22 балла.

Не так давно «Ливерпуль» сыграл вничью со «Шрусбери Таун» в рамках 1/16 финала Кубка Англии (2:2). Но в следующих матчах внутри страны подопечные Юргена Клоппа только побеждали.

29 января красные в гостях одержали верх над «Вест Хэмом» (0:2), после чего они разгромили «Саутгемптон» (4:0). В ходе переигровки Кубка «мерсисайдцы» одолели «Шрусбери Таун» (1:0).

15 февраля «Ливерпуль» расправился с «Норвичем» (1:0), после чего в 1/8 финала Лиги чемпионов команда Клоппа в Мадриде уступила «Атлетико» (0:1). В 27 туре АПЛ красные вновь были сильнее «Вест Хэма» (3:2).

Прогноз и ставки

На победу «Уотфорда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 7,10, на ничью — 4,92, а на победу «Ливерпуля» — 1,46.

«Желтая армия», безусловно, закроется в домашней игре. Но «Ливерпуль», который хочет побыстрее обеспечить чемпионство, не испугается защиты хозяев. Наш прогноз и ставка на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,60. 0