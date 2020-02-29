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    «Ливерпуль» еще на шаг приблизится к чемпионству

    «Уотфорд» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч АПЛ 29 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Уотфорд» — «Ливерпуль»
    Джордан Хендерсон
    В 28 туре английской Премьер-лиги «Уотфорд» будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Викаридж Роуд» 29 февраля. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Уотфорд» — «Ливерпуль».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.00
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.47
  • Ставка!
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    «Уотфорд»

    Приняв участие в 27 турах чемпионата Англии, команда из одноименного города сумела заработать 24 балла, вследствие чего она идет 19 в таблице.

    Последняя победа «Уотфорда» была зафиксирована 12 января. Тогда в 22 туре Премьер-лиги «золотые мальчики» в гостях уверенно разобрались с «Борнмутом» (3:0).

    В следующих двух встречах в АПЛ подопечные Найджела Пирсона разошлись миром с «Тоттенхэмом» (0:0) и уступили «Астон Вилле» (1:2). В 1/32 финала Кубка страны «шершни» в дополнительное время проиграли «Транмир Роверс» (1:2).

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    Февральские матчи начались для «Уотфорда» с поражения от «Эвертона» (2:3). 8 числа «желтая армия» сыграла вничью с «Брайтоном» (1:1). В последней встрече «шершни» не справились с МЮ (0:3).

    «Ливерпуль»

    Ливерпульский коллектив уверенно приближается к чемпионству. За 27 туров эта команда сумела заработать 79 очков. Ближайшего преследователя она опережает на 22 балла.

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  • 25/02/2020

    • Не так давно «Ливерпуль» сыграл вничью со «Шрусбери Таун» в рамках 1/16 финала Кубка Англии (2:2). Но в следующих матчах внутри страны подопечные Юргена Клоппа только побеждали.

    29 января красные в гостях одержали верх над «Вест Хэмом» (0:2), после чего они разгромили «Саутгемптон» (4:0). В ходе переигровки Кубка «мерсисайдцы» одолели «Шрусбери Таун» (1:0).

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    15 февраля «Ливерпуль» расправился с «Норвичем» (1:0), после чего в 1/8 финала Лиги чемпионов команда Клоппа в Мадриде уступила «Атлетико» (0:1). В 27 туре АПЛ красные вновь были сильнее «Вест Хэма» (3:2).

    Прогноз и ставки

    На победу «Уотфорда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 7,10, на ничью — 4,92, а на победу «Ливерпуля» — 1,46.

    «Желтая армия», безусловно, закроется в домашней игре. Но «Ливерпуль», который хочет побыстрее обеспечить чемпионство, не испугается защиты хозяев. Наш прогноз и ставка на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,60. 0

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