«Фортуна» — «Герта». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Бундеслиги 28 февраля 2020 года

28 февраля «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе станет местом встречи «Фортуны» и «Герты». Матч, который пройдет в рамках 24 тура немецкой Бундеслиги, начнется в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Фортуна» — «Герта».

«Фортуна»

Команда находится в переходной зоне понижения с 20 очками на счету. При этом для повышения «Фортуне» нужно всего три очка. В двух пунктах на 16 месте располагается «Майнц».

Как раз в прошлом туре хозяева одержали победу. Оны выиграли на выезде у «Фрайбурга» со счетом 0:2. Это была всего лишь пятая победа команды в 23 матчах чемпионата. За неделю до этого коллектив с разгромным счетом проиграл «Боруссии» М (1:4).

8 февраля «Фортуна» сыграла вничью с «Вольфсбургом» (1:1). В начале месяца хозяева не дали спуску «Айнтрахту» (1:1).

«Фортуна» оставалась «сухой» лишь в трех матчах этого сезона. В чемпионате команда занимает одно из последних мест по количеству пропущенных мячей. У клуба их 46 и это четвертый по счету результат с конца.

«Герта»

«Герта» недалеко ушла от своего соперника. Гости всего в 6 очках от переходной зоны. У них 26 пунктов. При этом команда имеет очень схожую статистику как по голам, так и по количеству поражений.

Календарь и таблица Бундеслиги

22 февраля «Герта» потерпела одно из крупнейших для себя поражений в нынешнем сезоне. Она на своем стадионе уступила «Кельну» со счетом 0:5. Второе поражение в трех последних матчах команде нанес «Майнц» (1:3). Между этими результатами коллектив на выезде выиграл у «Падерборна» (1:2).

Примечательно, что «Герта» на выезде играет лучше. По этому показателю берлинцы занимают 10 место с 15 очками в 11 матчах. Клуб имеет 4-матчевую беспроигрышную серию.

Более того, «столичные» выиграли трех последних выездных поединках. Кроме «Падерборна» они обыграли «Вольфсбург» (1:2) и «Байер» (0:1).

Прогноз и ставки

Коэффициенты не сильно разнятся — 2.50 и 2.85 соответственно. На ничью букмекеры предлагают коэффициент 3.45.

«Герта» не выигрывает в Дюссельдорфе с 2010 года, однако в первом круге на своем поле команда обыграла соперника 3:1. Стоит напомнить о разгромном фиаско, которое столичные потерпели на своем поле. Так что после этого они постараются реабилитироваться.

Обе команды немало пропускают, при этом берлинцы неплохо играют в гостях. Предлагаем прогноз и ставку «обе забьют и "Герта" не проиграет» за 2.50. 0