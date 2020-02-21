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    Догонит ли «Брест» команду Вийера в таблице Лиги 1?

    «Ницца» — «Брест». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата Франции 21 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Ницца» — «Брест»
    Патрик Вийера
    В рамках 26-го тура французской Лиги 1 «Ницца» будет принимать «Брест». Матч пройдет 21 февраля на «Альянц Ривьера». Начало — в 21:00. Прогноз на «Ницца» — «Брест».
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    Футбол. Франция. Лига 1 21 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
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    «Ницца»

    Подопечные Патрика Вийера заканчивали январь упущенной домашней победой над «Ренном» (1:1) и вылетом из Кубка Франции после домашнего поражения от «Лиона» (1:2). В обоих матчах голы были пропущены на последних минутах.

    Февраль начался еще одним домашним матчем с «Лионом» — в чемпионате Франции, который «Ницца» выиграла со счетом 2:1.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Затем, на выезде «красно-черные» поделил очки с «Реймсом» (1:1), а вернувшись домой уступили «Ниму» (1:3), забив быстрый гол и пропустив три мяча.

    В последнем матче «Ницца» в гостях расправилась с аутсайдером Лиги 1 «Тулузой» (2:0) и с 36 очками после 25 туров занимает 9 место в таблице Лиги 1.

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    • Разница мячей 36-34, восемь голов забил Каспер Дольберг, еще 7 — Вилан Сипрьен, 5 голов на счету Пьера Ле-Мелу. Из-за дисквалификации не сыграет хавбек Хишем Будауи, из-за травм — защитник Юсеф Аталь.

    «Брест»

    «Пираты» завершили январь двумя победами в чемпионате Франции, разгромив на выезде «тулузу» (5:2) и вырвав домашнюю победу у «Амьена» (2:1).

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    • Февраль подопечные Оливье Даль'Ольо начали крупным выездным поражением от «Дижона» (0:3), после чего на своем поле ушли от поражения в матче с «бордо» (1:1).

    В последних матчах «Брест» на выезде разошелся миром с «Ренном» (0:0) и дома удержал победу над «Сент-Этьеном» (3:2), трижды забив до перерыва и едва не упустив победу во втором тайме.

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    После 25 туров Лиги 1 «Брест» с 33 очками на 13-м месте. Разница мячей 32-33, шесть мячей забил Ирвен Кардона, еще 4 — Гаэтан Шарбонье.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В первом круге «Брест» сыграл вничью с «Ниццей» дома — 0:0. До этого команды пересекались еще в сезоне 2012/13 — тогда «Брест» проиграл обе встречи (2:4 в гостях и 0:2 дома).

    Прогноз и ставки

    На победу «Ниццы» букмекеры дают коэффициент 1,90, на ничейный результат в основное время — 3,55, а на победу «Брест» — 3,90.

    «Ницца» на своем поле выглядит фаворитом, но красно-черные не прочь пропустить на последних минутах. Тем не менее, они вряд ли проиграют на «Альянц Ривьера».

    Обе команды много забивают и пропускают не меньше. Можно ожидать результативной встречи. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1.85 и «Обе забьют» за 1.70. 0

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