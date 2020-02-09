«Ростов» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч Кубка «Матч Премьер» 9 февраля 2020 года

В Катаре продолжается Кубок «Матч Премьер». В 3-м туре «Ростов» сыграет с «Локомотивом». Начало в 18:00 по московскому времени Прогноз на «Ростов» — «Локомотив».

«Ростов»

«Ростов» закончил осеннюю часть сезона выездным разгромом «Спартака» (4:1). Благодаря этой победе желто-синие набрали 34 очка и ушли на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице.

В 19 матчах РПЛ ростовчане забили 34 мяча, но и пропустили 28 голов. 10 мячей забил Эльдор Шомуродов, еще 5 — Алексей Ионов, по 4 Хорен Байрамян и Роман Еременко.

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Зимой команду покинули защитники Рагнар Сигурдссон и Мачей Вилюш, а также ушедшие в аренду нападающие Видар Кьяртанссон и Бьорн Сигурдарсон.

Состав донского клуба укрепили полузащитник Павел Мамаев, защитник «Тамбова» Максим Осипенко.

На первом сборе «Ростов» провел матчи с «Пахтакором» (1:1) и с латвийским ФК «Рига» (3:1).⠀ В матче с узбекским клубом дончане ушли от поражения благодаря пенальти на последних минутах.

В стартовом матче «Кубка Матч Премьер» «Ростов» уступил «Спартаку» (1:2). Во втором тайме ошибки ростовчан и быстрые контратаки красно-белых привели к пропущенным голам.

В матче 2-го тура ростовчане без проблем разобрались с «Партизаном» (3:1). На голы Павла Мамаева, Александра Долгова и Эльдора Шомуродова сербская команда ответила точным ударом с пенальти.

Повреждения по ходу турнира получили голкипер «Ростова» Егор Бабурин, и полузащитники Роман Еременко и Норманн.

«Локомотив»

«Локомотив» закончил осеннюю часть сезона поражением в Мадриде от «Атлетико» (0:2), заняв последнее место в группе Лиги чемпионов и вылетев из еврокубков.

Это поражение стало для команды Юрия Семина четвертым подряд. 12 декабря они ушли на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице, имея в активе 34 очка.

В межсезонье «Локомотив» не усилил состав, зато расстался с форвардом Федром Смоловым, который на правах аренды перешел в «Сельту».

На первых сборах «Красно-зеленые» расписали ничью со «Стяуа» (3:3). Также у них была ничья с «Чонбук Моторс» (1:1) и поражение от «Осиека» (2:0).

В стартовом матче «Кубка Матч Премьер» «Локомотив» уступил «Партизану», обменявшись голами в первом тайме (1:1), но проиграв в серии пенальти — 2:4. Травму получил хавбек «Локо» Антон Миранчук.

В матче второго тура «Локомотив» также по пенальти справился с московским «Спартакам» — 1:1 (4:2 по пенальти).

Перед последним туром «Спартак» с 4 очками лидирует в турнире. У «Ростова» и «Локомотива» — по 3, а в активе «Партизана» — 2.

Прогноз

На победу «Ростова» букмекеры дают коэффициент 3,55, на ничейный результат в основное время — 3,55, а на победу «Локомотива» — 2,05.

«Локомотив» на этом турнире вел уже два матча вничью в основное время, прогнозируем, что подопечные Семина не проиграют и в третьем матче.

Матч вряд ли будет очень результативным. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1.85 и «Обе забьют» за 1,75. 0