«Спартак» — «Партизан». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч Кубка «Матч Премьер» 8 февраля 2020 года

В субботу, 8 февраля, «Спартак» сыграет с «Партизаном» в рамках третьего тура товарищеского турнира Кубок «Матч Премьер». Встреча, которая пройдет в Дохе, начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — «Партизан».

«Спартак»

За тур до завершения турнира московский «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, имея на своем счету 4 очка.

«Красно-белые» в первом туре одержали победу над «Ростовом» (2:1), когда на дубль Резиуана Мирзова «желто-синие» ответили единственным голом в исполнении Денниса Хаджикадунича.

Во втором туре подопечные Доменико Тедеско встречались с «Локомотивом». В основное время команды обменялись голами, а в серии пенальти более удачливыми оказались «железнодорожники» (1:1, 2:4 — по пенальти).

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Все игроки «Спартака», отправившиеся в Катар, готовятся в предстоящему матчу, в том числе Наиль Умяров, ранее работавший по индивидуальной программе.

«Партизан»

Сербский «Партизан» пока находится на самом дне турнирной таблицы Кубка «Матч Премьер» с 2 набранными очками.

В своем стартовом матче на турнире белградцы неожиданно обыграли «Локомотив», однако лишь в серии пенальти (1:1, 4:2 — по пенальти).

Затем подопечные Саво Милошевича потерпели болезненное поражение от «Ростова» (1:3), забив единственный гол с пенальти под занавес встречи.

Также этой зимой «Партизан» успел разойтись миром с «Краковией» (1:1) в товарищеском матче.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество российскому клубу: победа «Спартака» — 2.07, победа «Партизана» — 3.30, ничья — 3.80.

Сербская команда плохо себя проявила во встрече с «Ростовом», у которого москвичи, к слову, выиграли.

Да, подопечные Саво Милошевича по пенальти одолели «Локо», но давайте не забывать, что игра изначально пошла не по сценарию «железнодорожников», которые проводили вынужденные замены из-за травм лидеров.

Победа в этом матче автоматически принесет «Спартаку» трофей, поэтому мы бы ставили на его триумф.

Еще один вариант — «обе команды забьют» за 1.73. Напоследок команды должны порадовать болельщиков результативной игрой. 0