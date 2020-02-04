«Вердер» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Кубка Германии 4 февраля 2020 года

«Вердер»
Бременский клуб стартовал в Кубке Германии с яркой победы. В поединке 10 августа эта команда на выезде разгромила скромный «Дельменхорст» (6:1).
В 1/16 финала «Вердер» встретился с «Хайденхаймом». Матч на «Везерштадион» завершился крупной победой зелено-белых над представителем Второй Бундеслиги (4:1).
2020 год в чемпионате Германии коллектив Флориана Кофельдта начал с удачной игры с «Фортуной» (1:0). А затем «бременцы» потерпели поражения от «Хоффенхайма» (0:3) и «Аугсбурга» (1:2).
В турнирной таблице немецкого первенства «Вердер» на данный момент занимает место в зоне борьбы за выживание с 17 баллами на счету.
«Боруссия» Д
Дортмундский коллектив сыграл свой первый матч в Кубке страны 9 августа. На «Меркур Шпиль-Арене» гости без проблем разобрались с «Юрдингеном» (2:0).
В 1/16 финала «Боруссия» Д в непростом поединке на «Сигнал Идуна Парк» сумела отыграть один гол, а затем и вырвать победу в противостоянии с «Боруссией» М (2:1).
2020 год «шмели» начали ярко. В трех встречах Бундеслиги подопечные Люсьена Фавра забили 15 голов, семь из которых на счету новичка Холанда.
В немецком первенстве «Боруссия» Д победила «Аугсбург» (5:3), «Кельн» (5:1) и «Унион» (5:0). В турнирной таблице желто-черные идут третьими 39 очками в копилке.
Прогноз
На победу «Вердера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,80, на ничью — 4,60, а на победу «Боруссии» Д — 1,59.
Текущая игровая форма «Вердера» не позволит ему на равных противостоять дортмундцам, которые в 2020 году выглядят потрясающе. Наш прогноз — победа «Боруссии» Д с коэффициентом 1,59. 0