«Вердер» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Кубка Германии 4 февраля 2020 года

В 1/8 финала Кубка «Германии» «Вердер» будет принимать «Боруссию» Д. Игра пройдет на «Везерштадион» 4 февраля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Вердер» — «Боруссия» Д.

«Вердер»

Бременский клуб стартовал в Кубке Германии с яркой победы. В поединке 10 августа эта команда на выезде разгромила скромный «Дельменхорст» (6:1).

В 1/16 финала «Вердер» встретился с «Хайденхаймом». Матч на «Везерштадион» завершился крупной победой зелено-белых над представителем Второй Бундеслиги (4:1).

2020 год в чемпионате Германии коллектив Флориана Кофельдта начал с удачной игры с «Фортуной» (1:0). А затем «бременцы» потерпели поражения от «Хоффенхайма» (0:3) и «Аугсбурга» (1:2).

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В турнирной таблице немецкого первенства «Вердер» на данный момент занимает место в зоне борьбы за выживание с 17 баллами на счету.

«Боруссия» Д

Дортмундский коллектив сыграл свой первый матч в Кубке страны 9 августа. На «Меркур Шпиль-Арене» гости без проблем разобрались с «Юрдингеном» (2:0).

В 1/16 финала «Боруссия» Д в непростом поединке на «Сигнал Идуна Парк» сумела отыграть один гол, а затем и вырвать победу в противостоянии с «Боруссией» М (2:1).

2020 год «шмели» начали ярко. В трех встречах Бундеслиги подопечные Люсьена Фавра забили 15 голов, семь из которых на счету новичка Холанда.

В немецком первенстве «Боруссия» Д победила «Аугсбург» (5:3), «Кельн» (5:1) и «Унион» (5:0). В турнирной таблице желто-черные идут третьими 39 очками в копилке.

Прогноз

На победу «Вердера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,80, на ничью — 4,60, а на победу «Боруссии» Д — 1,59.

Текущая игровая форма «Вердера» не позволит ему на равных противостоять дортмундцам, которые в 2020 году выглядят потрясающе. Наш прогноз — победа «Боруссии» Д с коэффициентом 1,59. 0