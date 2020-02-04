ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Родриго«Барселона» снова не подписала нападающего. Нужен ли он при наличии Гризманна? Обамеянг не использовал свой момент«Арсенал» превратился в середняка АПЛ Серхио РамосПримера. «Реал» выиграл мадридское дерби, дебют Смолова, победный дубль Фати
  • 07:03
    • «Канзас-Сити» обыграл «Сан-Франциско» и выиграл Супербоул
  • 00:53
    • Дубль Фати принес «Барселоне» победу над «Леванте»
  • 00:37
    • «Интер» обыграл «Удинезе» благодаря двум голам Лукаку
  • 23:33
    • Форвард «Манчестер Сити» может пропустить матч с «Реалом»
  • 21:27
    • «Манчестер Сити» в меньшинстве проиграл «Тоттенхэму»
  • 21:47
    • Гол Промеса принес «Аяксу» победу над ПСВ
  • 19:57
    • ЦСКА обыграл «Куньлунь» и вывел «Автомобилист» в плей-офф
    Все новости спорта

    Есть ли шансы у «Вердера» пройти в четвертьфинал?

    «Вердер» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Кубка Германии 4 февраля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Кубок Германии Прогнозы на Вердер Прогнозы на Боруссию Д
    Прогноз на «Вердер» — «Боруссия» Д
    Эрлинг Холанд
    В 1/8 финала Кубка «Германии» «Вердер» будет принимать «Боруссию» Д. Игра пройдет на «Везерштадион» 4 февраля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Вердер» — «Боруссия» Д.
    ×
    Футбол. Германия. Кубок 04 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.10
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 1.53
  • Играть!
    •

    «Вердер»

    Бременский клуб стартовал в Кубке Германии с яркой победы. В поединке 10 августа эта команда на выезде разгромила скромный «Дельменхорст» (6:1).

    В 1/16 финала «Вердер» встретился с «Хайденхаймом». Матч на «Везерштадион» завершился крупной победой зелено-белых над представителем Второй Бундеслиги (4:1).

    2020 год в чемпионате Германии коллектив Флориана Кофельдта начал с удачной игры с «Фортуной» (1:0). А затем «бременцы» потерпели поражения от «Хоффенхайма» (0:3) и «Аугсбурга» (1:2).

    Все прогнозы на спорт

    В турнирной таблице немецкого первенства «Вердер» на данный момент занимает место в зоне борьбы за выживание с 17 баллами на счету.

    «Боруссия» Д

    Дортмундский коллектив сыграл свой первый матч в Кубке страны 9 августа. На «Меркур Шпиль-Арене» гости без проблем разобрались с «Юрдингеном» (2:0).

  • «Быки» и хейтеры. Почему «РБ Лейпциг» ненавидят в Бундеслиге?
  • Рассказываем, почему «РБ Лейпциг» — самая ненавидимая футбольная команда в Бундеслиге
  • 16/01/2020

    • В 1/16 финала «Боруссия» Д в непростом поединке на «Сигнал Идуна Парк» сумела отыграть один гол, а затем и вырвать победу в противостоянии с «Боруссией» М (2:1).

    2020 год «шмели» начали ярко. В трех встречах Бундеслиги подопечные Люсьена Фавра забили 15 голов, семь из которых на счету новичка Холанда.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    В немецком первенстве «Боруссия» Д победила «Аугсбург» (5:3), «Кельн» (5:1) и «Унион» (5:0). В турнирной таблице желто-черные идут третьими 39 очками в копилке.

    Прогноз

    На победу «Вердера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,80, на ничью — 4,60, а на победу «Боруссии» Д — 1,59.

    Текущая игровая форма «Вердера» не позволит ему на равных противостоять дортмундцам, которые в 2020 году выглядят потрясающе. Наш прогноз — победа «Боруссии» Д с коэффициентом 1,59. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ак Барс — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Сампдория — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.63
  • Экспресс дня 3 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Детройт — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Партизан — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Айнтрахт — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Кайзерслаутерн — Фортуна Д
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Анже
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Шрусбери Таун
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Бирмингем Сити — Ковентри Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шальке — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Федор Смолов
  • Шанс для обеих сторон. «Сельте» от Смолова нужен спасительный футбол
    • 13:58 31/01/2020     Инсинье успешно проявляет себя в роли капитана «Наполи»
  • «Наполи» не пустил «Ювентус» в стратегический отрыв
    • 00:41 28/01/2020     Диего Симеоне
  • Дерби Мадрида. Зидан укрепил позиции, Симеоне вынудил говорить о конце эпохи
    • Вчера в 13:37
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Вердер» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Кубка Германии 4 февраля 2020 года. Прогноз на «Вердер» — «Боруссия» Д. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
    Тоже интересно
    Кевин де Брюйне Футбол АПЛ. «Ливерпуль» продолжил побеждать, «Ман Сити» проиграл «Тоттенхэму»Обзор матчей 25 тура АПЛ Вчера в 21:450
  • 08:36
    • Медведев опустился на пятое место рейтинга ATP
  • 11:07
    • Нападающий «Авангарда» дисквалифицирован на два матча
  • 09:55
    • Экс-наставник «Спортинга» и «Порту» возглавил сборную Венесуэлы
    Диего Симеоне Футбол Дерби Мадрида. Зидан укрепил позиции, Симеоне вынудил говорить о конце эпохи«Атлетико» проиграл «Реалу» и продлил серию без побед Вчера в 13:370
  • Экспресс дня

  • ПСЖ снова победит?
  • 2.29
    •
  • 09:39
    • Червиченко: В «Сочи» Кокорин стал бы безусловным лидером
  • 09:24
    • Новичок «МЮ» потратил один миллион фунтов на строительство детского дома
  • 09:06
    • Защитник «Валенсии» может пропустить остаток сезона
    У «Челси» остаются проблемы в атаке Футбол «Челси» рискует не попасть в ЛЧ из-за отсутствия усиленияРеакция прессы на матч «Лестер» — «Челси» Вчера в 03:510
  • 08:49
    • Александрова поднялась на три строки в рейтинге WTA
  • 08:23
    • В возрасте 18 лет скончался вратарь системы «Барыса»
  • 08:07
    • Кике Сетьен: «Барселона» слишком многое позволяет соперникам
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие