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    Оправится ли «Севилья»от вылета из Кубка?

    «Севилья» — «Алавес». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч чемпионата Испании 2 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Севилья» — «Алавес»
    Эвер Банега
    В 22 туре чемпионата Испании «Севилья» будет принимать «Алавес». Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 2 февраля. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Севилья» — «Алавес».
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    Футбол. Испания. Примера 02 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 5.25
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    «Севилья»

    Сейчас команда из одноименного испанского города замыкает тройку сильнейших в таблице чемпионата с 38 баллами на счету. От лидерской позиции она отстает на 8 пунктов.

    Январские выступления коллектив Юлена Лопетеги начал с ничьей в поединке с «Атлетиком» (1:1), после чего «Севилья» разгромила «Эскобедо» в 1/32 финала Кубка страны (5:0).

    18 января на «Сантьяго Бернабеу» гости потерпели поражение от «Реала» (1:2), а в 1/16 финала Кубка красно-белые разобрались с «Леванте» (3:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В 21 туре Примеры «Севилья» на «Рамон Санчес Писхуан» победила «Гранаду». Но в 1/8 плей-офф Кубка Короля команда Лопетеги неожиданно проиграла середняку из Сегунды «Мирандесу» (3:1).

    «Алавес»

    На данный момент клуб из города Витория-Гастейс располагается на 14 месте в турнирной таблице чемпионата, имея на своем счету 23 балла. От зоны вылета эта команда находится на расстоянии шести пунктов.

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    • Сейчас подопечные Асьера Гаритано пребывают в плохой форме. В восьми последних матчах «Алавес» победил всего один раз.

    С 15 по 17 туры Примеры «славные» уступили «Реалу» (1:2), «Гранаде» (0:3) и разошлись миром с «Леганесом» (1:1). Чуть позже в Кубке Короля «уничтожители бобов» проиграли «Хаену» (1:3).

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    Затем «Алавес» был разгромлен «Барселоной» (1:4). 5 января коллектив Гаритано сыграл вничью с «Бетисом» (1:1), а 18 числа «славные» наконец-то заработали 3 очка, победив «Леванте» (1:0). В 21 туре Ла Лиги этот клуб оказался слабее «Вильярреала» (1:2).

    Прогноз

    Победа «Севильи» в матче 22 тура Примеры оценивается в 1,37, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,90, а на победу «Алавеса» — 9,90.

    Сейчас «Алавес» не в состоянии сражаться на равных с «Севильей» на ее поле. Команда Лопетеги должна уверенно побеждать, если она хочет закрепиться в тройке лидеров. Наш прогноз — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,72. 0

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    «Севилья» — «Алавес». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч чемпионата Испании 2 февраля 2020 года. Прогноз на «Севилья» — «Алавес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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