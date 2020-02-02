«Бернли» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч АПЛ 2 февраля 2020 года

В 25 туре английской Премьер-лиги «Бернли» примет «Арсенал». Команды сыграют на «Терф Мур». Встреча начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Бернли» — «Арсенал».

«Бернли»

Команда располагается недалеко от «Арсенала» — на 13 позиции, имея 30 очков. В случае победы хозяева могут перескочить сразу на две-три ступени сразу.

«Бернли» блистательно выступил в последних двух турах, одержав победу дважды подряд. После поражения от «Челси» (3:0) коллектив выиграл у «Лестера» (2:1). Затем была победа над «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2.

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Вот правда из Кубка Англии команда вылетела, уступив «Норвичу» со счетом 1:2. Таким образом, в январе «бордовые» одержали 3 победы и 3 раза терпели поражение.

Хозяева не идеально играют в обороне. Они пропускали больше одного мяча в 4 из 6 последних выступлений.

«Арсенал»

«Канониры» находятся в середине турнирной таблицы с 30 очками. Поэтому им нельзя проигрывать, поскольку тогда они могут опуститься еще ниже на две-три строчки.

Выиграть команде Микеля Артеты не удается вот уже три тура. В трех матчах АПЛ «Арсенал» играл вничью. Речь идет о поединках с «Челси» (2:2), «Шеффилд Юнайтед» (1:1) и «Кристал Пэлас» (1:1).

В этом сезоне у «красно-белых» было 12 ничейных результатов — больше, чем у кого-либо в Премьер-лиге. К тому же гости имеют отрицательную разницу голов, которая составляет -2.

В гостях «Арсенал» играл вничью в четырех матчах подряд. Тем не менее «канониры» не проигрывают уже 6 поединков. 27 января команда обыграла в Кубке Англии «Борнмут» (1:2).

Прогноз

3.75 и 2.03 — вот так оцениваются шансы обеих команд на победу. При этом стоит учитывать, что «Бернли» не выигрывал у соперника в 6 последних матчах. «Арсенал» же 6 раз праздновал победу.

В прошлый раз «канониры» выиграли дома со счетом 2:1. Результаты команды наконец-то стали более стабильными и вполне возможно, что гостям удастся продолжить беспроигрышную серию.

Тем не менее мы считаем, что «Арсеналу» не удастся избежать проблем в обороне. Поэтому предлагаем поставить на то, что обе команды забьют. Все-таки подопечные Артеты сейчас часто пропускают. Коэффициент составляет 1.75. 0