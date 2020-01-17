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    Тенденция на количество голов должна сохраниться

    «Гранвиль» — «Марсель». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Кубка Франции 17 января 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Франции Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Марсель
    Прогноз на «Гранвиль» — «Марсель»
    Кевин Стротман
    В матче 1/16 финала Кубка Франции «Гранвиль» примет на своем поле «Марсель». Поединок пройдет в Кане на стадионе «Мишель Д’Орнано». Старт встречи намечен на 23:05 по московскому времени. Прогноз на «Гранвиль» — «Марсель».
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    Футбол. Франция. Кубок 17 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Гранвиль»

    Команда «Гранвиль» представляет Национальный чемпионат 2. В этой лиге клуб занимает пятое место в группе B. В этом сезоне хозяева проиграли только четыре поединка. Так что на своем уровне они выступают вполне хорошо.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В Кубке Франции «Гранвиль» одержал три победы. В 1/128 финала удалось выиграть у Caennaise со счетом 2:0. В позапрошлом раунде команда выиграла у клуба «Плабеннек» с аналогичным счетом. Перед встречей с «Марселем» футболисты из Нормандии обыграли малоизвестный клуб «Версаль» (1:2).

    Из девяти домашних матчей «Гранвиль» выиграл шесть. В двух случаях коллектив терпел поражение. При этом соперник «олимпийцев» пропустил всего 4 мяча на своем поле в этом сезоне.

    «Марсель»

    У «Марселя» в этом году все отлично. Команда идет второй в Лиге 1. При этом у подопечных Виллаша-Боаша не было поражений на протяжении десяти встреч подряд. В восьми матчах «бело-голубые» побеждали.

    В прошлой игре чемпионата «Марсель» отпраздновал победу над «Ренном» (0:1). Чуть раньше «провансальцы» выиграли у клуба «Трелисак» в Кубке Франции со счетом 1:2, если учесть серию пенальти. Также стоит выделить победу над «Нимом» (3:1).

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    Прогноз

    «Марсель» — явный фаворит в этом матче. Несмотря на то, что «Гранвиль» выиграл четыре последних встречи в Кубке, здесь уже все будет по-другому, поскольку соперник намного выше рангом.

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    В 2016 году «олимпийцы» ездили в гости к этой команде и выиграли с минимальным счетом 0:1. В текущем сезоне команда Виллаша-Боаша выглядит довольно уверенно. Оплошность с ее стороны маловероятна.

    В матчах обеих команд в основном забивается не более двух-трех голов. Так что мы предлагаем поставить на исход «в игре будет забито 2-3 гола». 0

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