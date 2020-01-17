«Гранвиль» — «Марсель». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Кубка Франции 17 января 2020 года

В матче 1/16 финала Кубка Франции «Гранвиль» примет на своем поле «Марсель». Поединок пройдет в Кане на стадионе «Мишель Д’Орнано». Старт встречи намечен на 23:05 по московскому времени. Прогноз на «Гранвиль» — «Марсель».

«Гранвиль»

Команда «Гранвиль» представляет Национальный чемпионат 2. В этой лиге клуб занимает пятое место в группе B. В этом сезоне хозяева проиграли только четыре поединка. Так что на своем уровне они выступают вполне хорошо.

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В Кубке Франции «Гранвиль» одержал три победы. В 1/128 финала удалось выиграть у Caennaise со счетом 2:0. В позапрошлом раунде команда выиграла у клуба «Плабеннек» с аналогичным счетом. Перед встречей с «Марселем» футболисты из Нормандии обыграли малоизвестный клуб «Версаль» (1:2).

Из девяти домашних матчей «Гранвиль» выиграл шесть. В двух случаях коллектив терпел поражение. При этом соперник «олимпийцев» пропустил всего 4 мяча на своем поле в этом сезоне.

«Марсель»

У «Марселя» в этом году все отлично. Команда идет второй в Лиге 1. При этом у подопечных Виллаша-Боаша не было поражений на протяжении десяти встреч подряд. В восьми матчах «бело-голубые» побеждали.

В прошлой игре чемпионата «Марсель» отпраздновал победу над «Ренном» (0:1). Чуть раньше «провансальцы» выиграли у клуба «Трелисак» в Кубке Франции со счетом 1:2, если учесть серию пенальти. Также стоит выделить победу над «Нимом» (3:1).

Это будет второй поединок в рамках Кубка Франции для «южан». В прошлом сезоне команда проиграла в 1/32 финала, потерпев поражение от команды из Националь 2.

Прогноз

«Марсель» — явный фаворит в этом матче. Несмотря на то, что «Гранвиль» выиграл четыре последних встречи в Кубке, здесь уже все будет по-другому, поскольку соперник намного выше рангом.

В 2016 году «олимпийцы» ездили в гости к этой команде и выиграли с минимальным счетом 0:1. В текущем сезоне команда Виллаша-Боаша выглядит довольно уверенно. Оплошность с ее стороны маловероятна.

В матчах обеих команд в основном забивается не более двух-трех голов. Так что мы предлагаем поставить на исход «в игре будет забито 2-3 гола». 0