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    «Кардифф Сити» — «Суонси». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Чемпионшипа 12 января 2020 года

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    Прогноз на «Кардифф Сити» — «Суонси»
    Каллум Патерсон
    В воскресенье, 12 января, в 27 туре первенства первой английской лиги «Кардифф Сити» на на своем поле примет «Суонси». Начало — в 15:00 по мск. Прогноз на «Кардифф Сити» — «Суонси».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 12 Января 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.90
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    «Кардифф Сити»

    Перед стартом 27 тура Чемпионшипа, «Кардифф Сити» с 37 зачетными пунктами находится на 12 месте в турнирной таблице, уступая зоне плей-офф всего четыре балла.

    «Ласточки» за последние пять встреч смогли победить только раз, одолев в конце прошлого года на выезде «Шеффилд Уэнсдэй» (2:1) в рамках первенства.

    Первая игра 2020 года закончилась для команды из столицы Уэльса полным провалом. Она была уничтожена в Лондоне КПР (1:6) в чемпионате страны, а затем была ничья 2:2 дома с «Карлайл Юнайтед» в Кубке Англии.

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    • При своих болельщиках в этом розыгрыше Чемпионшипа «Кардифф» играет успешно, проиграв лишь раз за 12 матчей, четыре раза сыграл вничью и семь встреч выиграл, разница мячей — 19:10.

    «Суонси»

    В турнирной таблице первого английского дивизиона «Суонси» с 41 баллом идет на шестой позиции, опережая всего на один пункт зону не плей-офф.

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    На прошлых выходных «лебеди» были разгромлены на выезде КПР со счетом 1:5 в Кубке Англии, а перед этим не знали горечи поражений в двух встречах подряд, пришедшие на матчи Чемпионшипа.

    Календарь и таблица АПЛ

    В этом отрезке «бело-черные» на родной арене сперва расписали мировую с «Барнсли» (0:0), а затем минимально переиграли «Чарльтон» — 1:0.

    Вне родных стен «Суонси» в текущем чемпионате добыл пять викторий в 12 играх, столько же встреч свел вничью и дважды проиграл, разница забитых и пропущенных — 15:15.

    В первом круге «Суонси» дома обыграл «Каррдифф» со счетом 1:0.

    Прогноз на «Кардифф Сити» — «Суонси»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кардиффа» предлагают — 2.45.

    На викторию «Суонси» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.35.

    Исходя из того, что при своих фанах «Кардифф» редко проигрывает, есть смысл поставить на хозяев, но с форой. 0

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