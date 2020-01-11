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    Остановит ли Моуринью победную поступь «Ливерпуля»?

    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 11 января 2020 года

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    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    В субботу, 11 января, «Тоттенхэм» на своем поле примет «Ливерпуль» в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Лондоне, начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 4.45
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.68
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 30 очков.

    «Шпоры» одержали восемь побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели семь поражений.

    В четырех последних матчах АПЛ команда Жозе Моуринью обыграла только «Брайтон» (2:1), проиграв «Челси» (0:2) и «Саутгемптону» (0:1), а также разойдясь миром с «Норвич Сити» (2:2).

    Несколько дней назад в рамках Кубка Англии лондонцы сыграли вничью с «Мидлсбро» (1:1), с которым будут вынуждены провести переигровку.

    Календарь и таблица АПЛ

    После травм у «Тоттенхэма» восстанавливаются Уго Льорис, Бен Дэвис, Дэнни Роуз, Мусса Сиссоко и Гарри Кейн.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии с 58 набранными очками в 20 турах.

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    • На счету «красных» 19 побед и всего лишь одна ничья. Благодаря этому феноменальному результату они оторвались от ближайшего преследователя на 13 баллов.

    В своих последних матчах в рамках АПЛ мерсисайдцы обыграли «Лестер» (4:0), «Вулверхэмптон» (1:0) и «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

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    • Подопечные Юргена Клоппа в Кубке Англии ранее справились с «Эвертоном» (1:0), играя резервным составом.

    В лазарете «Ливерпуля» находятся Деян Ловрен, Жоэль Матип, Фабиньо и Шердан Шакири.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Ливерпуля» — 1.70, победа «Тоттенхэма» — 4.30, ничья — 4.30.

    Сложно сомневаться в успехе «красных», которые столь чудесно выступают в нынешнем сезоне и не подают даже малейшего признака, указывающего на усталость.

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    Более того, Юрген Клопп еще и умудряется грамотно проводить ротацию состава, чтобы лидеры команды сильно не уставали.

    «Шпоры» не могут себе позволить подобное, поскольку многие футболисты сейчас травмированы, и среди них — лидер команды Гарри Кейн.

    Учитывая то, как тяжело дались рождественские матчи «Тоттенхэму», нам кажется, что у него будет мало шансов отобрать очки у лидера. Наш прогноз — «победа гостей».

    Чтобы повысить коэффициент, можно взять ставку «победа "Ливерпуля" и тотал больше 1,5» за 2.02. 0

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