«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 11 января 2020 года

В субботу, 11 января, «Тоттенхэм» на своем поле примет «Ливерпуль» в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Лондоне, начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 30 очков.

«Шпоры» одержали восемь побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели семь поражений.

В четырех последних матчах АПЛ команда Жозе Моуринью обыграла только «Брайтон» (2:1), проиграв «Челси» (0:2) и «Саутгемптону» (0:1), а также разойдясь миром с «Норвич Сити» (2:2).

Несколько дней назад в рамках Кубка Англии лондонцы сыграли вничью с «Мидлсбро» (1:1), с которым будут вынуждены провести переигровку.

Календарь и таблица АПЛ

После травм у «Тоттенхэма» восстанавливаются Уго Льорис, Бен Дэвис, Дэнни Роуз, Мусса Сиссоко и Гарри Кейн.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии с 58 набранными очками в 20 турах.

На счету «красных» 19 побед и всего лишь одна ничья. Благодаря этому феноменальному результату они оторвались от ближайшего преследователя на 13 баллов.

В своих последних матчах в рамках АПЛ мерсисайдцы обыграли «Лестер» (4:0), «Вулверхэмптон» (1:0) и «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

Подопечные Юргена Клоппа в Кубке Англии ранее справились с «Эвертоном» (1:0), играя резервным составом.

В лазарете «Ливерпуля» находятся Деян Ловрен, Жоэль Матип, Фабиньо и Шердан Шакири.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Ливерпуля» — 1.70, победа «Тоттенхэма» — 4.30, ничья — 4.30.

Сложно сомневаться в успехе «красных», которые столь чудесно выступают в нынешнем сезоне и не подают даже малейшего признака, указывающего на усталость.

Более того, Юрген Клопп еще и умудряется грамотно проводить ротацию состава, чтобы лидеры команды сильно не уставали.

«Шпоры» не могут себе позволить подобное, поскольку многие футболисты сейчас травмированы, и среди них — лидер команды Гарри Кейн.

Учитывая то, как тяжело дались рождественские матчи «Тоттенхэму», нам кажется, что у него будет мало шансов отобрать очки у лидера. Наш прогноз — «победа гостей».

Чтобы повысить коэффициент, можно взять ставку «победа "Ливерпуля" и тотал больше 1,5» за 2.02. 0