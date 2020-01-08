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    Будет ли «Сент-Этьен» препятствием для ПСЖ?

    ПСЖ — «Сен-Этьен». Прогноз и ставки на матч Кубка французской лиги 8 января 2020 года

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    Прогноз на ПСЖ — «Сен-Этьен»
    ПСЖ выиграл семь предыдущих матчей кряду
    В рамках четвертьфинала Кубка французской лиги ПСЖ примет «Сент-Этьен» на своем стадионе «Парк де Пренс». Начало матча в 23:05 по мск. Прогноз на ПСЖ — «Сен-Этьен».
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    Футбол. Франция. Кубок Лиги 08 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    ПСЖ

    На пути в четвертьфинал Кубка Лиги ПСЖ прошел одного соперника, разгромив «Ле Ман» 4:1 в 1/8 финала на выезде.

    Сейчас столичная команда находится на первой строчке в Лиге 1, имея 45 баллов на счету и матч в запасе против «Монако». Ближайшего преследователя клуб опережает на 7 пунктов.

    26 ноября на «Сантьяго Бернабеу» красно-синие смогли вырвать ничью у «Реала» (2:2) и заработали 1 очко. С того времени парижане только побеждают во всех турнирах.

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    На сегодня победная серия подопечных Томаса Тухеля во всех турнирах составляет семь поединков.

    «Сент-Этьен»

    В предыдущей стадии Кубка Лиги «Сент-Этьен» прошел «Ним», одолев соперника на выезде со счетом 2:1.

    В 19 матчах в рамках французского первенства клуб из одноименного города сумел заработать 25 очков. Сейчас он занимает 14 место в таблице, отставая от зоны ЛЕ на шесть баллов.

    Результаты последних поединков этой команды нельзя назвать успешными. В недавних 10 встречах в разных турнирах «Сент-Этьен» выиграл всего три раза.

    Тем не менее, две из этих трех викторий имели место в трех предыдущих матчах.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считает фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,1, тогда как успех гостей оценивается в 26,0, а ничья — в 9,0.

    Рекомендуем ставить на то, что ПСЖ выиграет, и обе команды забьют за 2,45. 0

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