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    «Бристоль Сити» отберет очки у «Брентфорда»?

    «Бристоль Сити» — «Брентфорд». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Чемпионшипа 1 января 2020 года

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    Прогноз на «Бристоль Сити» — «Брентфорд»
    «Бристоль Сити»
    В первый день 2020 года «Бристоль Сити» на своем поле примет «Брентфорд» в поединке 25 тура первого английского дивизиона. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по мск. Прогноз на «Бристоль Сити» — «Брентфорд».

    «Бристоль Сити»

    «Бристоль Сити» домашней победой над «Лутон Таун» (3:0) в прошлом туре, смог прервать свою серию из поражений, которая на тот момент состояла из четырех матчей подряд.

    В этом неудачном отрезке «зарянки» были повержены 1:2 «Миллуолу» и 0:2 «Блэкберн Роверс», а также на выезде 0:1 «Шеффилд Уэнсдэй» и 2:3 «Чарльтоном».

    В турнирной таблице Чемпионшипа «красно-белые» после 24 матчей идут на восьмом месте, имея в своем активе 38 очков и отстают от зоны плей-офф всего на один балл.

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    • На своей арене в этом розыгрыше первого английского дивизиона «Бристоль Сити» победил в пяти встречах из 12, еще четыре игры свел вничью и три матча проиграл, разница мячей — 19:14.

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» с 40 зачетными пунктами расположился на четвертой позиции в турнирной таблице первой английской лиги. Но седьмую строку команда опережает только на один пункт.

    Проиграв в своем последнем матче на выезде «Миллуолу» (0:1), «пчелы» т.с. прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию, где они победили в трех из них.

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    Виктории пришлись на домашние поединки с «Кардифф Сити» (2:1), «Фулхэмом» (1:0) и «Суонси Сити» (3:1), а также состоялась мировая с «Вест Бромвичем» (1:1) на выезде.

    В 13 гостевых матчах этого Чемпионшипа «Брентфорд» добыл пять побед, раз сыграл вничью и семь встреч проиграл, разница забитых и пропущенных — 15:12.

    В первом круге эти команды поделили очки на поле «Брентфорда», сыграв 1:1.

    Прогноз на «Бристоль Сити» — «Брентфорд»

    Прогнозируем, что «зарянки» при своих болельщиках смогут рассчитывать на очки в игре с «пчелами». 0

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    «Бристоль Сити» — «Брентфорд». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Чемпионшипа 1 января 2020 года. Прогноз на «Бристоль Сити» — «Брентфорд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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