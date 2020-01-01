«Бристоль Сити» — «Брентфорд». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Чемпионшипа 1 января 2020 года

«Бристоль Сити»
«Бристоль Сити» домашней победой над «Лутон Таун» (3:0) в прошлом туре, смог прервать свою серию из поражений, которая на тот момент состояла из четырех матчей подряд.
В этом неудачном отрезке «зарянки» были повержены 1:2 «Миллуолу» и 0:2 «Блэкберн Роверс», а также на выезде 0:1 «Шеффилд Уэнсдэй» и 2:3 «Чарльтоном».
В турнирной таблице Чемпионшипа «красно-белые» после 24 матчей идут на восьмом месте, имея в своем активе 38 очков и отстают от зоны плей-офф всего на один балл.
На своей арене в этом розыгрыше первого английского дивизиона «Бристоль Сити» победил в пяти встречах из 12, еще четыре игры свел вничью и три матча проиграл, разница мячей — 19:14.
«Брентфорд»
«Брентфорд» с 40 зачетными пунктами расположился на четвертой позиции в турнирной таблице первой английской лиги. Но седьмую строку команда опережает только на один пункт.
Проиграв в своем последнем матче на выезде «Миллуолу» (0:1), «пчелы» т.с. прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию, где они победили в трех из них.
Виктории пришлись на домашние поединки с «Кардифф Сити» (2:1), «Фулхэмом» (1:0) и «Суонси Сити» (3:1), а также состоялась мировая с «Вест Бромвичем» (1:1) на выезде.
В 13 гостевых матчах этого Чемпионшипа «Брентфорд» добыл пять побед, раз сыграл вничью и семь встреч проиграл, разница забитых и пропущенных — 15:12.
В первом круге эти команды поделили очки на поле «Брентфорда», сыграв 1:1.
Прогноз на «Бристоль Сити» — «Брентфорд»
Прогнозируем, что «зарянки» при своих болельщиках смогут рассчитывать на очки в игре с «пчелами». 0