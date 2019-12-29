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    Приблизится ли «Брентфорд» к «Лидсу»?

    «Миллуолл» — «Брентфорд». Прогноз (к. 4.4) и ставки на матч Чемпионшипа 29 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Миллуолл» — «Брентфорд»
    «Брентфорд» занимает третье место
    В воскресенье, 29 декабря, «Миллуолл» будет принимать на своем поле «Брентфорд» в рамках 25-го тура английского Чемпионшипа. Начало поединка — в 18:00 мск. Прогноз на «Миллуолл» — «Брентфорд».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 3.80
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  • 3.40
  • 2
  • 2.05
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    «Миллуолл»

    По итогам 24 туров Чемпионшипа «Миллуолл» занимает 12 строчку. В его активе 34 очка, что в пяти баллах от зоны плей-офф.

    Команда на один пункт опережает «Халл» и по разнице мячей уступает «Кардиффу». Словом, плотность в таблице такова, что клуб способен в скором времени всерьез бороться за повышение в классе.

    В двух предыдущих турах при этом «Львы» не сумели выиграть. Сперва они уступили дома «Барнсли» (1:2), а затем разошлись миром на выезде с «Кардиффом».

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    «Брентфорд»

    Клуб из пригорода Лондона после 24 туров находится в зоне плей-офф, на третьем месте. Но шестую позицию команда опережает только по дополнительным показателям.

    За последние шесть матчей в первенстве «Пчелы» проиграли только раз, уступив на выезде «Шеффилд Уэнсдэй» со счетом 1:2.

    После того дружина Томаса Франка сперва дважды победила, поочередно одолев на своей территории 2:1 «Кардифф Сити» и 1:0 «Фулхэм». Также она сыграла вничью в гостях с «Вест Бромвичем» — 1:1.

    В прошлом туре беспроигрышная серия «Брентфорда» достигла четырех поединков после победы над «Суонси» (3:1) дома.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,8, а ничья — в 3,3.

    Рекомендуем ставить на то, что «Брентфорд» выиграет, и обе команды забьют за 4,4. 0

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