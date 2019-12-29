«Бирмингем Сити» — «Лидс». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч Чемпионшипа 29 декабря 2019 года

В воскресенье, 29 декабря, «Бирмингем Сити» будет принимать на своем поле «Лидс» в рамках 25-го тура английского Чемпионшипа. Начало поединка — в 18:00 мск. Прогноз на «Бирмингем Сити» — «Лидс».

«Бирмингем Сити»

Подопечные Пепа Клотета После 24-х туров занимают 16-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Команда одержала 8 побед при 5 ничьих и 11 поражениях. Разница забитых и пропущенных голов отрицательная — -10.

Серия без побед у «Бирмингема» продолжается уже четыре поединка. В последний раз команда праздновала успех на выезде 7 декабря против «Рединга» — 3:2.

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Затем последовали два домашних поражения от КПЛ (0:2) и «Вест Бромвича» (2:3). Следом команда отправилась в гости к «Халлу» и пропустила три безответных мяча — 0:3.

Прервать эту серию из поражений удалось в прошлом туре против «Блэкберна» — 1:1. У «Бирмингема» есть серьезные кадровые проблемы, особенно не хватает качественных защитников.

«Лидс»

«Лидс», в свою очередь, ведет весьма успешную борьбу за выход в английскую Премьер-лигу.

Команда занимает второе место в таблице Чемпионшипа, набрав 48 очков и опережая на восемь пунктов «Брентфорд». Отставание от лидирующего «Вест Бромвича» составляет три пункта.

Тем не менее, в последних трех турах подопечные Марсело Бьелсы «забуксовали», сумев набрать лишь два очка.

Сначала была результативная ничья против «Кардиффа» дома — 3:3. Затем выездное поражение от «Фулхэма» (1:2), а в прошлом туре команде не удалось в родных стенах одолеть «Престон» — 1:1.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитами гостей, коэффициент на победу которых равен 1.66, тогда как успех хозяев оценивается в 5.20, а ничья — в 3.85.

У «Лидса» в последнее время были проблемы, но команде подвернулся очень удобный соперник, который добыл всего одну победу в десяти играх Чемпионшипа. Предлагаем поставить на победу «Лидса» с форой -1 гол за 2.15. 0