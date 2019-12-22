«Ювентус» — «Лацио». Прогноз (к. 1.98) на тоталы в матче за Суперкубок Италии 22 декабря 2019 года

В поединке за Суперкубок Италии «Ювентус» сыграет с «Лацио». Матч пройдет на стадионе «Кинг Сауд Юниверсити» в Рияде 22 декабря. Начало встречи — в 19:45 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Лацио».

«Ювентус»

В поединках, которые туринский коллектив провел в декабре, команда трижды выиграла, один раз уступила соперникам, а также разошлась миром с оппонентами.

Ничья в матче «старой синьоры» была зафиксирована в ходе противостояния с «Сассуоло». В рамках 14 тура Серии А подопечные Маурицио Сарри потеряли 1 балл, встреча закончилась со счетом 2:2.

А поражение в итальянском первенстве туринская команда потерпела в битве как раз с «Лацио». На «Олимпико» гости пропустили 3 гола, ответив лишь 1 мячом — 1:3.

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Затем в Лиге чемпионов «Ювентус» одолел «Байер» (2:0), после чего «бьянконери» победили «Удинезе» (3:1) и «Сампдорию» (2:1).

«Лацио»

Совсем недавно римский коллектив провел хороший отрезок из пяти кряду побед. Эта серия началась с удачного поединка против «Лечче» (4:2).

Затем «Лацио» одержал верх над «Сассуоло» (2:1), а также минимально переиграл «ЧФР Клуж» (1:0) в Лиге Европы.

Декабрь для «орлят» стартовал с крупной победы над «Удинезе» (3:0), а в 15 туре Серии А подопечные Симоне Индзаги были сильнее «Ювентуса» (3:1).

Успешная серия выступлений прервалась поражением от «Ренна» в рамках еврокубкового противостояния (0:2). 16 декабря «Лацио» в гостях одолел «Кальяри» (2:1).

Прогноз

На победу «Ювентуса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,10, ничья оценивается в 3,30, а успех «Лацио» — в 3,90.

В поединке за трофей «бьянконери» попытаются взять реванш у «орлят» за недавнее поражение. Наш прогноз на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,98. 0