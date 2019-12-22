ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп Трансферные планы «Ливерпуля»: нет предела совершенству Микель АртетаАртета — рискованная ставка «Арсенала». Сможет ли испанец совершить чудо? Такуми Минамино«Ливерпуль» подписал Минамино. Чем он хорош и как поможет «красным»?
  • 07:36
    • «Торонто» и «Кливленд» одержали домашние победы
  • 00:52
    • «Рома» на выезде разгромила «Фиорентину»
  • 22:29
    • «Спартак» в овертайме дожал «Сочи»
  • 20:58
    • Форвард киевского «Динамо» провалил допинг-тест после матча Лиги Европы
  • 20:50
    • Хачанов проиграл Надалю в полуфинале турнира в Абу-Даби
  • 17:15
    • Артета — главный тренер «Арсенала»
  • 16:49
    • Назван срок восстановления Селихова
    Все новости спорта

    Сколько голов мы увидим в битве за Суперкубок Италии?

    «Ювентус» — «Лацио». Прогноз (к. 1.98) на тоталы в матче за Суперкубок Италии 22 декабря 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Суперкубок Италии Прогнозы на Ювентус Прогнозы на Лацио
    Прогноз на «Ювентус» — «Лацио»
    Криштиану Роналду
    В поединке за Суперкубок Италии «Ювентус» сыграет с «Лацио». Матч пройдет на стадионе «Кинг Сауд Юниверсити» в Рияде 22 декабря. Начало встречи — в 19:45 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Лацио».
    ×
    Футбол. Италия. Суперкубок 22 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.90
  • Играть!
    •

    «Ювентус»

    В поединках, которые туринский коллектив провел в декабре, команда трижды выиграла, один раз уступила соперникам, а также разошлась миром с оппонентами.

    Ничья в матче «старой синьоры» была зафиксирована в ходе противостояния с «Сассуоло». В рамках 14 тура Серии А подопечные Маурицио Сарри потеряли 1 балл, встреча закончилась со счетом 2:2.

    А поражение в итальянском первенстве туринская команда потерпела в битве как раз с «Лацио». На «Олимпико» гости пропустили 3 гола, ответив лишь 1 мячом — 1:3.

    Все прогнозы на Серию А

    Затем в Лиге чемпионов «Ювентус» одолел «Байер» (2:0), после чего «бьянконери» победили «Удинезе» (3:1) и «Сампдорию» (2:1).

    «Лацио»

    Совсем недавно римский коллектив провел хороший отрезок из пяти кряду побед. Эта серия началась с удачного поединка против «Лечче» (4:2).

  • Жеребьевка ЛЧ: «Ливерпулю» достался нежеланный билет в Мадрид
  • Итоги и прогнозы после жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 17/12/2019

    • Затем «Лацио» одержал верх над «Сассуоло» (2:1), а также минимально переиграл «ЧФР Клуж» (1:0) в Лиге Европы.

    Декабрь для «орлят» стартовал с крупной победы над «Удинезе» (3:0), а в 15 туре Серии А подопечные Симоне Индзаги были сильнее «Ювентуса» (3:1).

    3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    Успешная серия выступлений прервалась поражением от «Ренна» в рамках еврокубкового противостояния (0:2). 16 декабря «Лацио» в гостях одолел «Кальяри» (2:1).

    Прогноз

    На победу «Ювентуса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,10, ничья оценивается в 3,30, а успех «Лацио» — в 3,90.

    В поединке за трофей «бьянконери» попытаются взять реванш у «орлят» за недавнее поражение. Наш прогноз на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,98. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Бонус на первый депозитleon.ru
  • Забрать
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Мальорка — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Эвертон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Авангард — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Шальке — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бавария — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Монтеррей — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Барселона — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Норвич — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Брайтон — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Борнмут — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Интер — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Роберто Фирмино
  • «Ливерпуль» пожертвовал Кубком лиги, и оно того стоило
    • 22:59 19/12/2019     Роберт Левандовски
  • «Челси» против «Баварии». Что поможет Лэмпарду остановить Левандовски?
    • 20:34 17/12/2019     Клопп не без проблем добился победы от подопечных
  • Страсть и энергия выручают «Ливерпуль» от неприятностей
    • 04:14 15/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Ювентус» — «Лацио». Прогноз (к. 1.98) на тоталы в матче за Суперкубок Италии 22 декабря 2019 года. Прогноз на «Ювентус» — «Лацио». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.98
    Тоже интересно
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. Два очка Овечкина и Бучневича, голевые передачи Малкина, Дадонова и Орлова21 декабря в регулярном чемпионата НХЛ прошло четыре поединка 08:030
  • 07:01
    • Головин вошел в заявку «Монако» на игру с «Лиллем»
  • 07:17
    • Экс-наставник «Зенита» отказал китайскому клубу
  • 01:05
    • «Эйбар» крупно обыграл «Гранаду»
    Кейта стал одним из героев матча Футбол Другой континент — тот же самый «Ливерпуль»Реакция прессы на матч «Монтеррей» — «Ливерпуль» 19/12/2019 в 20:581
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Бавария» продлить серию побед?
  • 4.21
    •
  • 00:29
    • Дортмундская «Боруссия» уступила «Хоффенхайму»
  • 00:14
    • Слуцкий объяснил, почему принял предложение «Рубина»
  • 23:56
    • Знарок: Мужики вышли и бились до конца, это действительно команда
    Свечников помог своей команде победить Хоккей НХЛ. Шайба Свечникова, голы Проворова и Воробьева, 45 сэйвов ХудобинаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 декабря Вчера в 09:591
  • 23:44
    • Швед: «Химки» отлично сыграли против «Жальгириса»
  • 23:36
    • Непомнящий назвал клубы, удививших его в первой части сезона РПЛ
  • 23:28
    • Погба вернулся к тренировкам с «МЮ»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие