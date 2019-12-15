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    На «Рамон Санчес Писхуан» «Вильярреал» даст бой

    «Севилья» — «Вильярреал». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Испании 15 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Севилья» — «Вильярреал»
    Лукас Окампос
    В 17 туре чемпионата Испании «Севилья» будет принимать «Вильярреал». Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 15 декабря. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Севилья» — «Вильярреал».
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    Футбол. Испания. Примера 15 Декабря 2019 года
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    «Севилья»

    Севильский коллектив в 16 встречах в рамках Примеры сумел заработать 31 балл, благодаря чему он замыкает тройку лидеров в таблице чемпионата.

    После ничьих в противостояниях с «Валенсией» (1:1) и «Атлетико» (1:1) в 11 и 12 турах Ла Лиги «Севилья» провела победную серию из пяти поединков.

    Все началось с разгрома «Дюделанжа» в Лиге Европы (5:2), а затем красно-белые переиграли «Бетис» (2:1), «Вальядолид» (1:0), «Карабах» (2:0) и «Леганес» (1:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В 16 туре чемпионата Испании подопечные Юлена Лопетеги потеряли очки, расписав мировую с «Осасуной» (1:1). А в игре в рамках ЛЕ немотивированная «Севилья» уступила АПОЭЛу (0:1).

    «Вильярреал»

    Из-за неудачных результатов в последних встречах команда из провинции Кастельон опустилась в нижнюю часть турнирной таблицы. Сейчас этот коллектив находится на 13 месте с 19 очками в копилке.

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    • Подопечные Хавьера Кальехи не могут победить уже в течение шести туров. Последний раз три очка «желтая субмарина» заработала аж 25 октября. Тогда на своем поле хозяева разгромили «Алавес» (4:1).

    В 11 туре Ла Лиги «Вильярреал» потерпел поражение от «Эйбара» (1:2), а затем не сумел дома поразить ворота «Атлетика» (0:0).

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    С 13 по 15 туры чемпионата Испании «желтая субмарина» проиграла «Мальорке» (1:3), «Сельте» (1:3) и «Валенсии» (1:2). Последний матч в Примере завершился для «Вильярреала» ничьей в битве с «Атлетико» (0:0).

    Прогноз

    На победу «Севильи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,69, ничья оценивается в 4,20, а победа «Вильярреала» — в 4,80.

    В грядущей выездной игре «Вильярреал» постарается прервать свою черную полосу, но и «Севилья» не желает отставать от лидеров чемпионата. На «Рамон Санчес Писхуан» нас ждет результативный футбол. Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,60. 0

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