«Интер» — «Барселона». Прогноз (к. 1.61) и ставки на тоталы в матче группового этапа Лиги чемпионов 10 декабря 2019 года

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Интер» будет принимать «Барселону». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 10 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Интер» — «Барселона».

«Интер»

В пяти встречах в рамках группового этапа Лиги чемпионов миланской команде удалось заработать 7 очков, благодаря чему она идет второй в таблице. Столько же пунктов и на счету «Боруссии» Д.

Последний раз во всех турнирах «нерадзурри» проигрывали 5 ноября. Тогда на «Сигнал Идуна Парк» гости потерпели поражение от дортмундского коллектива со счетом 2:3.

А затем подопечные Антонио Конте победили в пяти поединках кряду. В Серии А «Интер» одолел «Верону» (2:1) и «Торино» (3:0). В Лиге чемпионов «змеи» были сильнее «Славии» Прага (3:1).

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14 тур итальянского первенства также закончился для миланцев удачно. На «Джузеппе Меацца» хозяева разобрались с СПАЛом (2:1). А встреча с «Ромой» прошла без забитых мячей (0:0).

«Барселона»

За 5 туров ЛЧ каталонский коллектив сумел набрать 11 очков. Сейчас эта команда является безоговорочным лидером Группы F. В плей-офф «Барса» выйдет с первого места.

Последний раз сине-гранатовые играли неудачно в начале ноября. Тогда в 12 туре Ла Лиги подопечные Эрнесто Вальверде уступили «Леванте» (1:3), после чего была ничья со «Славией» на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов (0:0).

Но с тех пор «Барселона» только выигрывает. В Примере каталонцы разгромили «Сельту» (4:1), а также разобрались с «Леганесом» (2:1).

Затем в Испании хозяева одержали верх над «Боруссией» Д на евроарене (3:1), а в 15 туре домашнего первенства гол Месси принес команде победу над «Атлетико» (1:0). В последнем поединке «Барса» заработала 3 очка в противостоянии с «Мальоркой» (5:2).

Прогноз

Победа «Интера» оценивается в 1,63, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,40, а на победу «Барселоны» — 5,00.

В родных стенах миланцы сразятся с «Барсой» за победу, но, несмотря на отсутствие мотивации, сине-гранатовые доставят хлопот итальянцам. Наш прогноз на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,61. 0