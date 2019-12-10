«Интер» — «Барселона». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Лиги чемпионов 10 декабря 2019 года

«Интер»
«Интер» подошел к матчу против «Барселоны» после ничьей в поединке с «Ромой» (0:0) в рамках Серии А, которая прервала четырехматчевую победную серию миланцев во всех турнирах.
В Лиге чемпионов в предыдущем туре подопечные Антонио Конте на выезде обыграли «Славию» со счетом 3:1.
В группе F «Интер» находится в ситуации, когда для выхода в плей-офф нужно выиграть у «Барселоны». У «нерадзурри» 7 набранных очков и второе место, столько же у «Боруссии». При этом у «Интера» есть преимущество личных встреч над дортмундцами.
В заключительном туре «Интеру» нужно побеждать немотивированную «Барселону», чтобы не оглядываться на результат матча «Боруссии» и «Славии».
«Барселона»
«Барселона» на выходных в чемпионате Испании обыграла «Мальорку» (5:2) и продлила свою победную серию во всех турнирах до пяти матчей.
В Лиге чемпионов «Барселона» в предыдущем туре на своем поле обыграла «Боруссию» со счетом 3:1 и гарантировала себе первое место в квартете F.
После пяти туров в активе у каталонцев 11 очков и двух ближайших преследователей они опережают на 4 очка.
Вероятней всего, в заключительном туре Эрнесто Вальверде предоставит возможность отдохнуть некоторым игрокам основы.
Прогноз
На победу «Интера» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,67, на ничью — 4,44, а на победу «Барселоны» — 5,05.
Прогноз на матч «Интер» — «Барселона» — победа хозяев с коэффициентом 1,67. 0