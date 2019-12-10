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    Сможет ли «Интер» выйти в плей-офф ЛЧ?

    «Интер» — «Барселона». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Лиги чемпионов 10 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Интер» — «Барселона»
    Ромелу Лукаку
    В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Интер» будет принимать «Барселону». Встреча пройдет 10 декабря на «Сан-Сиро». Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на «Интер» — «Барселона».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 10 Декабря 2019 года
    Интер
    • Интер 23:00 Барселона Барселона
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    Коэффициенты на матч
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    «Интер»

    «Интер» подошел к матчу против «Барселоны» после ничьей в поединке с «Ромой» (0:0) в рамках Серии А, которая прервала четырехматчевую победную серию миланцев во всех турнирах.

    В Лиге чемпионов в предыдущем туре подопечные Антонио Конте на выезде обыграли «Славию» со счетом 3:1.

    Все прогнозы на футбол

    В группе F «Интер» находится в ситуации, когда для выхода в плей-офф нужно выиграть у «Барселоны». У «нерадзурри» 7 набранных очков и второе место, столько же у «Боруссии». При этом у «Интера» есть преимущество личных встреч над дортмундцами.

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    • В заключительном туре «Интеру» нужно побеждать немотивированную «Барселону», чтобы не оглядываться на результат матча «Боруссии» и «Славии».

    «Барселона»

    «Барселона» на выходных в чемпионате Испании обыграла «Мальорку» (5:2) и продлила свою победную серию во всех турнирах до пяти матчей.

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    • В Лиге чемпионов «Барселона» в предыдущем туре на своем поле обыграла «Боруссию» со счетом 3:1 и гарантировала себе первое место в квартете F.

    После пяти туров в активе у каталонцев 11 очков и двух ближайших преследователей они опережают на 4 очка.

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    Вероятней всего, в заключительном туре Эрнесто Вальверде предоставит возможность отдохнуть некоторым игрокам основы.

    Прогноз

    На победу «Интера» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,67, на ничью — 4,44, а на победу «Барселоны» — 5,05.

    Прогноз на матч «Интер» — «Барселона» — победа хозяев с коэффициентом 1,67. 0

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