«Ференцварош» — «Эспаньол». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Лиги Европы 28 ноября 2019 года

28 ноября состоится поединок пятого тура групповой стадии Лиги Европы, в котором между собой сыграют «Ференцварош» и «Эспаньол». Начало матча в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Ференцварош» — «Эспаньол».

«Ференцварош»

Для «Ференцвароша» борьба еще не закончена. Команда всего на один пункт отстает от «Лудогорца», поэтому для нее очень важно набрать баллы в оставшихся двух встречах. Хозяева имеют 5 очков и одно поражение в четырех матчах.

В последней игре «фради» сыграли в нулевую ничью с ЦСКА. А перед этим коллективу удалось обыграть московскую команду со счетом 0:1.

После ничьи с «армейцами» «зеленые орлы» провели два поединка в чемпионате Венгрии, где одержали две победы кряду. Сначала был разгромлен «Дебрецен» (1:6), а затем со счетом 3:2 команда выиграла у клуба «Залаэгерсег».

Дома команда не проигрывает уже четыре встречи.

«Эспаньол»

«Эспаньол» получил путевку в плей-офф. Хозяева выйдут с первой строчки благодаря 10 набранным баллам. На счету испанцев 3 победы и одна ничья.

В последних двух выступлениях в рамках этого турнира «попугаи» обыграли «Лудогорец» (6:0 и 0:1). Отметим, что с «Ференцварошем» у гостей была ничья 1:1.

После разгрома «Лудогорца» «бело-синие» проиграли «Атлетико» 3:1 и сыграли вничью с «Хетафе» со счетом 1:1.

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«Эспаньол» выиграл два последних гостевых матча в ЛЕ. Команда не проигрывает на турнире уже 25 поединков. В прошлых трех встречах в ворота гостей не влетало ни одного мяча.

Прогноз

«Эспаньол» вряд ли будет отбывать номер. Все-таки у «Ференцвароша» команда еще не побеждала в этом розыгрыше, так что для «попугаев» данный факт может стать мотивацией.

Хозяева однозначно настроятся на борьбу, поскольку у них еще остались шансы на плей-офф.

Букмекеры считают соперников равными по силам — 2.80 против 2.60. Ничья оценена коэффициентом 3.35.

Полагаем, что гостям будет нелегко. Вряд ли им удастся уйти с поля «сухими» на этот раз. Предлагаем ставку «обе забьют» за 1.76. 0