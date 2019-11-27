«Лилль» — «Аякс». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 27 ноября 2019 года

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Лилль» будет принимать «Аякс». Игра пройдет на стадионе «Пьер Моруа» 27 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Лилль» — «Аякс».

«Лилль»

На данный момент французский коллектив из одноименного города является худшим в квартете H. За 4 поединка эта команда набрала лишь 1 балл, из-за чего она идет последней, отставая от 3 места на 6 пунктов.

В первом матче против «Аякса» в Амстердаме гости потерпели поражение (0:3), после чего «Лилль» дома уступил «Челси» (1:2).

Единственный балл в текущей еврокубковой кампании «доги» завоевали во встрече с «Валенсией» (1:1). Но во втором поединке против «летучих мышей» подопечные Кристофа Гальтье были разгромлены со счетом 1:4.

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Затем в 13 туре чемпионата Франции «Лилль» разошелся миром с клубом «Мец» (0:0), а в следующей встрече в рамках домашнего первенства «доги» уступили ПСЖ (2:0).

«Аякс»

На данный момент амстердамский коллектив с 7 очками находится на первом месте в турнирной таблице. Столько же баллов имеют «Челси» с «Валенсией».

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «божьи сыновья» стартовали с уверенной победы над «Лиллем» (3:0). С таким же результатом в пользу голландцев завершилась и встреча на «Месталье» с «Валенсией» (3:0).

А затем в родных стенах «Аякс» минимально уступил «Челси» (0:1), после чего в сумасшедшей битве на «Стэмфорд Бридж» эти команды разошлись миром (4:4).

10 ноября в рамках Эредивизи подопечные Эрика тен Хага разгромили «Утрехт» (4:0), а чуть позже в чемпионате «Аякс» крупно переиграл «Хераклес» (4:1).

Прогноз

На победу «Лилля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,95, ничья оценивается в 4,10, а успех «Аякса» — в 1,85.

Разумеется, во Францию подопечные Эрика тен Хага едут исключительно за победой. Для этого им нужно уверенно переиграть самую слабую команду группы. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Аякса» больше 1,5 с коэффициентом 1,63. 0