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    В Риме хозяева легко разберутся с «Брешией»

    «Рома» — «Брешиа». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч чемпионата Италии 24 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Рома» — «Брешиа»
    Эдин Джеко
    В 13 туре итальянской Серии А «Рома» будет принимать «Брешию». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 24 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Рома» — «Брешиа».
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 5.25
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    «Рома»

    За 12 поединков Серии А римляне смогли заработать 22 балла, что позволило им занять место в еврокубковой зоне. Сейчас команда находится на 6 строчке в таблице.

    С 3 по 24 октября желто-красные провели 4 матча. Все эти встречи закончились ничейными результатами. Сперва «Рома» разошлась миром с «Вольфсбергом» в ЛЕ (1:1).

    А затем подопечные Паулу Фонсеки не выявили сильнейшего в поединках с «Кальяри» (1:1), «Сампдорией» (0:0) и «Боруссией» М (1:1). После этого «волки» одолели «Милан» (2:1), «Удинезе» (0:4) и «Наполи» (2:1) в чемпионате.

    Все прогнозы на Серию А

    Две последние игры римляне провели неудачно. 7 ноября в Менхенгладбахе гости уступили «Боруссии» М (2:1), а чуть позже в Серии А «Рома» оказалась слабее «Пармы» (2:0).

    «Брешиа»

    На данный момент клуб из одноименного города является самым слабым в Серии А. С 7 очками, заработанными в 11 поединках, эта команда занимает последнее место в таблице.

    После поражений от «Ювентуса» (1:2) и «Наполи» (2:1) в 5 и 6 турах чемпионата Италии «Брешиа» неожиданно отобрала баллы у «Фиорентины» (0:0).

    Но затем «ласточки» вновь начали проигрывать. Подопечные Эудженио Корини уступили «Дженоа» (3:1), «Интеру» (1:2) и «Вероне» (2:1).

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    Неудача в 11 туре стала последней для Корини, команду возглавил Фабио Гроссо. Однако, в первом поединке под его руководством «Брешиа» дома была разгромлена «Торино» (0:4).

    Прогноз

    Победа «Ромы» в матче 13 тура оценивается коэффициентом 1,35, на ничью букмекеры предлагают котировку 5,40, а на победу «Брешии» — 9,30.

    Наш прогноз на матч — победа «Ромы» с форой -1 с коэффициентом 1,53. 0

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    «Рома» — «Брешиа». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч чемпионата Италии 24 ноября 2019 года. Прогноз на «Рома» — «Брешиа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
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