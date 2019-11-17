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    Сможет ли Турция опередить Францию?

    Андорра — Турция. Прогноз (к. 2.76) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 17 ноября 2019 года

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    Прогноз на Андорра — Турция
    Турция уже вышла на Евро-2020
    В 10 туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Андорры 17 ноября на «Насьональ» в Андорре ла Велье сыграет с Турцией. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на Андорра — Турция.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа H 17 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 18.00
  • X
  • 8.00
  • 2
  • 1.14
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    Андорра

    «Футбольные карлики» выполнили свой план на эту кампанию. Им удалось заработать четыре очка, с которыми идут пятыми, опережая последних молдаван на один балл.

    Три баллы «почтальоны» заработали в домашней встрече с Молдавией (1:0), забив гол по исходу часа игры в большинстве. Еще один — в гостях против Албании (2:2).

    Остальные семь встреч Андорра проиграла «всухую», трижды уступив с разгромным счетом. На выезде андоррцы проиграли все четыре матча с общим результатом 0:7.

    Турция

    За 8 туров квалификации эта сборная сумела набрать 19 баллов. Команда занимает 2 место в таблице группы H и уже гарантировала себе путевку на Евро-2020.

    На старте отборочной кампании «лунные звезды» победили в трех встречах кряду. Турция смогла переиграть Албанию (0:2), Молдавию (4:0) и Францию (2:0).

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    • А затем подопечные Шенола Гюнеша в Рейкьявике уступили Исландии (1:2). В 5 туре отборочного цикла в Стамбуле хозяева взяли верх над Андоррой (1:0).

    После этого Турция разгромила Молдову (0:4), разобралась с Албанией (1:0) и разошлась миром с Францией (1:1).

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    Однако осечка в домашнем поединке против Исландии (0:0) оставило турков на второй строчке с отставанием в два балла от лидирующий французов.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,13, тогда как успех хозяев оценивается в 40,00, а ничья — в 8,69.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 1,5 гола в первом тайме за 2,76. 0

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