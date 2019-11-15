Румыния — Швеция. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 15 ноября 2019 года

В девятом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Румынии 15 ноября на «Национальном стадионе» в Бухаресте сыграет со Швецией. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на Румыния — Швеция.

Румыния

В восьми матчах в рамках квалификации эта сборная заработала 14 баллов, что позволяет ей занять третье место в таблице Группы F. От шведов румыны отстают на 1 пункт.

В 1 туре отборочного цикла «трехцветные» в Стокгольме потерпели поражение от Швеции (2:1), после чего они дома разгромили Фарерские острова (4:1).

3 матч кампании к Евро-2020 завершился ничьей в поединке с Норвегией (2:2), а затем Румыния легко разобралась с Мальтой (0:4). Но 5 сентября подопечные Космина Контры проиграли Испании (1:2).

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В 6 туре на стадионе «Илие Оана» хозяева победили Мальту (1:0), а чуть позже «желтые цыплята» оказались сильнее Фарерских островов (0:3), а также расписали мировую с Норвегией (1:1).

Швеция

За 8 туров своей отборочной кампании эта сборная набрала 15 очков, вследствие чего она находится на 2 месте в Группе F, отставая от Испании на 5 пунктов.

Первый матч квалификации начался с домашней победы над Румынией (2:1), после чего шведы разошлись миром с Норвегией (3:3).

В 3 туре подопечные Янне Андерссона разобрались с Мальтой (3:0), а затем они уступили Испании (3:0). 5 сентября Швеция разгромила Фарерские острова (0:4), а чуть позже в Стокгольме хозяева сыграли вничью с Норвегией (1:1).

12 октября сине-желтые победили Мальту (0:4), а в 8 туре квалификации эта команда не выявила сильнейшего в противостоянии с Испанией (1:1).

Прогноз

Победа Румынии в этой встрече оценивается коэффициентом 2,90, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,30, а на победу Швеции — 2,55.

На данный момент оба коллектива имеют хорошие шансы на выход из группы, но шведы сейчас кажутся сильнее. Наш прогноз на матч — Швеция победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,83. 0