ЛАСК — ПСВ. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 7 ноября 2019 года

ЛАСК
После трех поединков в еврокубках австрийский коллектив из Линца находится на третьем месте в таблице Группы D, имея в активе 4 балла.
В первом туре Лиги Европы ЛАСК на своем поле сумел с минимальным преимуществом переиграть «Русенборг» (1:0). Но вот в следующей встрече в Лиссабоне гости уступили «Спортингу» (2:1).
А в выездной игре с ПСВ черно-белые расписали мировую (0:0). После этого поединка в ЛЕ подопечные Валерьена Исмаэля одолели «Альтах» в домашнем чемпионате (0:1).
Затем ЛАСК еще раз взял верх над «Альтахом», но теперь в 1/8 финала Кубка страны (3:1), а чуть позже команда из Линца победила «Аустрию» (2:0) в 13 туре австрийской Бундеслиги.
ПСВ
Сейчас коллектив из Эйндховена является лидером в Группе D, имея на своем счету 7 баллов. Нидерландская команда опережает «Спортинг» на 1 пункт, а ЛАСК — на 3 очка.
В первом туре на евроарене красно-белые дома принимали «Спортинг». В этой встрече хозяева взяли верх (3:2). Затем в Норвегии подопечные Марка ван Боммела разгромили «Русенборг» (1:4).
В следующем поединке в рамках Лиги Европы ПСВ сыграл вничью с ЛАСКом (0:0), а затем в домашнем чемпионате «крестьяне» проиграли «АЗ Алкмару» (0:4).
В 12 туре Эредивизи красно-белые в гостях не смогли выявить сильнейшего в противостоянии со «Спартой». Результативный матч завершился со счетом 2:2.
Прогноз
Победа ЛАСКа в данной встрече оценивается коэффициентом 2,70, на ничью букмекеры предлагают котировку 3,50, а на победу ПСВ — 2,65.
В Австрии лидерам Группы D важно зацепиться за очки, но сыграть гостям предстоит против сложного соперника. Наш прогноз на матч — ПСВ победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,83. 0