ЛАСК — ПСВ. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 7 ноября 2019 года

В 4 туре группового этапа Лиги Европы ЛАСК будет принимать ПСВ. Игра пройдет на «Линцер-Штадион» 7 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на ЛАСК — ПСВ.

ЛАСК

После трех поединков в еврокубках австрийский коллектив из Линца находится на третьем месте в таблице Группы D, имея в активе 4 балла.

В первом туре Лиги Европы ЛАСК на своем поле сумел с минимальным преимуществом переиграть «Русенборг» (1:0). Но вот в следующей встрече в Лиссабоне гости уступили «Спортингу» (2:1).

А в выездной игре с ПСВ черно-белые расписали мировую (0:0). После этого поединка в ЛЕ подопечные Валерьена Исмаэля одолели «Альтах» в домашнем чемпионате (0:1).

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Затем ЛАСК еще раз взял верх над «Альтахом», но теперь в 1/8 финала Кубка страны (3:1), а чуть позже команда из Линца победила «Аустрию» (2:0) в 13 туре австрийской Бундеслиги.

ПСВ

Сейчас коллектив из Эйндховена является лидером в Группе D, имея на своем счету 7 баллов. Нидерландская команда опережает «Спортинг» на 1 пункт, а ЛАСК — на 3 очка.

В первом туре на евроарене красно-белые дома принимали «Спортинг». В этой встрече хозяева взяли верх (3:2). Затем в Норвегии подопечные Марка ван Боммела разгромили «Русенборг» (1:4).

В следующем поединке в рамках Лиги Европы ПСВ сыграл вничью с ЛАСКом (0:0), а затем в домашнем чемпионате «крестьяне» проиграли «АЗ Алкмару» (0:4).

В 12 туре Эредивизи красно-белые в гостях не смогли выявить сильнейшего в противостоянии со «Спартой». Результативный матч завершился со счетом 2:2.

Прогноз

Победа ЛАСКа в данной встрече оценивается коэффициентом 2,70, на ничью букмекеры предлагают котировку 3,50, а на победу ПСВ — 2,65.

В Австрии лидерам Группы D важно зацепиться за очки, но сыграть гостям предстоит против сложного соперника. Наш прогноз на матч — ПСВ победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,83. 0