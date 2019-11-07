ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Лейпциг»Несостоявшийся реванш. «Лейпциг» показал «Зениту» разницу в классе «Монреаль»НХЛ. «Монреаль» прервал 6-матчевую серию побед «Бостона», «Торонто» обыграл «Лос-Анджелес» Юрген КлоппКамбэки «Ливерпуля». Как мерсисайдцы это делают
  • 07:53
    • «Лейкерс» обыграл в гостях «Чикаго», «Бостон» взяла верх над «Кливлендом»
  • 07:03
    • Сборная России проиграла команде Квебека в матче Суперсерии
  • 22:50
    • «Зенит» пропустил два безответных мяча от «Лейпцига»
  • 01:03
    • «Лион» победил «Бенфику» и обошел «Зенит» в турнирной таблице
  • 00:54
    • «Наполи» сыграл вничью с «Зальцбургом»
  • 00:52
    • «Ливерпуль» на «Энфилде» взял верх над «Генком»
  • 00:23
    • Семак: Лимит на легионеров мешает здоровой конкуренции
    Все новости спорта

    ПСВ попытается отнять очки у непростого соперника

    ЛАСК — ПСВ. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 7 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на ЛАСК Прогнозы на ПСВ Календарь Лиги Европы
    Прогноз на ЛАСК — ПСВ
    Константинос Митроглу
    В 4 туре группового этапа Лиги Европы ЛАСК будет принимать ПСВ. Игра пройдет на «Линцер-Штадион» 7 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на ЛАСК — ПСВ.

    ЛАСК

    После трех поединков в еврокубках австрийский коллектив из Линца находится на третьем месте в таблице Группы D, имея в активе 4 балла.

    В первом туре Лиги Европы ЛАСК на своем поле сумел с минимальным преимуществом переиграть «Русенборг» (1:0). Но вот в следующей встрече в Лиссабоне гости уступили «Спортингу» (2:1).

    А в выездной игре с ПСВ черно-белые расписали мировую (0:0). После этого поединка в ЛЕ подопечные Валерьена Исмаэля одолели «Альтах» в домашнем чемпионате (0:1).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Затем ЛАСК еще раз взял верх над «Альтахом», но теперь в 1/8 финала Кубка страны (3:1), а чуть позже команда из Линца победила «Аустрию» (2:0) в 13 туре австрийской Бундеслиги.

    ПСВ

    Сейчас коллектив из Эйндховена является лидером в Группе D, имея на своем счету 7 баллов. Нидерландская команда опережает «Спортинг» на 1 пункт, а ЛАСК — на 3 очка.

  • Трансферный дайджест. 29 октября — 4 ноября
  • Покинет ли Бэйл «Реал», кто претендует на норвежского бомбардира «Зальцбурга», перебертся ли бразильский вундеркинд в Европу и другие трансферные новости последних дней
  • 04/11/2019

    • В первом туре на евроарене красно-белые дома принимали «Спортинг». В этой встрече хозяева взяли верх (3:2). Затем в Норвегии подопечные Марка ван Боммела разгромили «Русенборг» (1:4).

    В следующем поединке в рамках Лиги Европы ПСВ сыграл вничью с ЛАСКом (0:0), а затем в домашнем чемпионате «крестьяне» проиграли «АЗ Алкмару» (0:4).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    В 12 туре Эредивизи красно-белые в гостях не смогли выявить сильнейшего в противостоянии со «Спартой». Результативный матч завершился со счетом 2:2.

    Прогноз

    Победа ЛАСКа в данной встрече оценивается коэффициентом 2,70, на ничью букмекеры предлагают котировку 3,50, а на победу ПСВ — 2,65.

    В Австрии лидерам Группы D важно зацепиться за очки, но сыграть гостям предстоит против сложного соперника. Наш прогноз на матч — ПСВ победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,83. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.53
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:50
    •  1.77
  • Прогноз на матч Локомотив — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.72
  • Прогноз на матч Бавария — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реал — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Аталанта — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.78
  • Экспресс дня 6 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Байер — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч ПСЖ — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Астана — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Завтра в 18:50
    •  1.57
  • Прогноз на матч Финляндия — Россия
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Завтра в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Краснодар — Трабзонспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Джон Макгинн
  • Лучшие хавбеки АПЛ. На старте сезона 2019/20 они ведут свои команды за собой
    • 16:07 01/11/2019     Гарет Бэйл
  • Трансферный дайджест. 29 октября — 4 ноября
    • 23:29 04/11/2019     «Зенит» — «Томь»
  • Шанс для резервистов. «Зенит» и без Дзюбы сумел раздавить «Томь»
    • 00:58 31/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    ЛАСК — ПСВ. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 7 ноября 2019 года. Прогноз на ЛАСК — ПСВ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
    Тоже интересно
    Доменико Тедеско Футбол Полезный опыт или тревожный симптом? «Спартак» Тедеско потерпел первое поражениеРеакция спортивных СМИ на первое поражение «Спартака» при новом тренере Вчера в 02:100
  • 07:18
    • Португалия не смогла увеличить отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
  • 23:55
    • Семак: Нужно признать: по уровню сейчас мы слабее «Лейпцига»
  • 23:54
    • Иванович: Тяжёлая игра, мы начали не так, как хотели
    Ковач чуть больше года возглавлял «Баварию» Футбол Ковач был обречен недолго работать в «Баварии»Реакция прессы на отставку тренера Вчера в 01:390
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Локо» со второй попытки остановить «Ювентус»?
  • 3.78
    •
  • 08:08
    • Конте: «Интеру» нужно прибавить и оставить неудачи в прошлом
  • 07:34
    • Финал Кубка Либертадорес перенесен из Чили в Перу
  • 01:37
    • «Боруссия» Д одержала волевую победу над «Интером»
    Гарет Бэйл Футбол Трансферный дайджест. 29 октября — 4 ноябряПокинет ли Бэйл «Реал», кто претендует на норвежского бомбардира «Зальцбурга», перебертся ли бразильский вундеркинд в Европу и другие трансферные новости последних дней 04/11/2019 в 23:290
  • 23:39
    • Демме: Мы сделали большой шаг к тому, чтобы выйти в плей-офф
  • 23:36
    • Нагельсманн: Не ожидали, что «Зенит» будет играть от обороны
  • 22:52
    • «Барселона» не справилась со «Славией»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие