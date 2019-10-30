«Лацио» — «Торино». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч чемпионата Италии 30 октября 2019 года

В рамках 10 тура итальянской Серии А «Лицио» 30 октября в Риме на стадионе «Олимпико» примет «Торино». Начало — в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Лацио» — «Торино».

«Лацио»

«Лацио» перед 10 туром итальянского чемпионата находится на шестом месте в турнирной таблице, имея на своем счету 15 очков, что на восемь меньше, чем у первого «Юве».

Переиграв прошлом игровом дне на выезде «Фиорентуну» со счетом 2:1, римляне т.с. смогли прервать свою 3-матчевую безвыигрушную серию, в которой они дважды сыграли вничью и раз проиграли.

Начался этот отрезок с двух мировых: с «Болоньей» (2:2) на выезде и с «Аталантой» (3:3) на своем поле, после чего они проиграли в Шотландии 1:2 «Селтику» в матче ЛЕ.

На своем поле в этом сезоне «орлята» еще не проигрывали, трижды выиграв при двух ничейных результатах, разница забитых и пропущенных — 12:5.

«Торино»

«Торино» по итогам девяти матчей чемпионата Италии разместился с 11 очками на 11 месте в турнирной таблице, опережая зону вылета на четыре пункта.

На данный момент у «быков» 4-матчевая безвыигрышная серия, в которой они дважды проиграли и две встречи свели вничью.

Календарь и таблица Серии А

Поражения состоялись в выездных играх от «Пармы» (2:3) и «Удинезе» (0:1), мировые пришлись на домашние матчи с «Наполи» (0:0) и «Кальяри» (1:1).

В семи выездных встречах с учетом всех турниров «бордовые» победили в двух из них, раз сыграли вничью и четыре поединка они проиграли, разница мячей — 11:11.

В прошлом сезоне эти команды в Риме сыграли 1:1, а в Турине верх взяло «Торино» — 3:1.

Прогноз на «Лацио» — «Торино»

Прогнозируем, что «Лацио», ведущий борьбу за место в топ-4, обыграет на своем поле «Торино». 0