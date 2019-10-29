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    Роналду: У меня нет по-настоящему слабых мест

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    Бывший игрок МЮ, «Реала» и нынешний форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду дал интервью France Football, в котором он рассказал о своих начинаниях в составе «манкунианцев», а также о своих сильных профессиональных качествах.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    «Нужно использовать мозги. Если у тебя есть хоть немного разума, ты смотришь и берешь пример с тех, кто делает что-то лучше тебя.

    Так я и поступил, когда был в "Манчестер Юнайтед" с Райаном Гиггзом, Полом Скоулзом, Рудом ван Нистелроем и Рио Фердинандом. Нужно быть имбецилом, чтобы не учиться у таких ребят.

    Цель не в том, чтобы подражать другим. Нужно адаптировать аспекты игры тех, кто лучше, под себя.Я так и сделал. У меня был талант и я наблюдал за ними.

    Сэр Алекс Фергюсон меня многому научил. Я осознал, что могу много забивать, а не только обводить и пасовать.

    У меня нет по-настоящему слабых мест. Могу забивать обеими ногами, головой… Я силен и быстр.

    Если у тебя есть все это вместе с правильным подходом к работе и здоровым образом жизни, то даже в 34 с половиной года тебя трудно не заметить», — заявил португалец. 0

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