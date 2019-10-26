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    «Атлетико» и «Атлетик» много не забьют

    «Атлетико» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 26 октября

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    Прогноз на «Атлетико» — «Атлетик»
    Ян Облак
    В десятом туре чемпионата Испании «Атлетико» в Мадриде будет принимать «Атлетик». Матч пройдет 26 октября на «Ванда Метрополитано». Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Атлетик».
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    Футбол. Испания. Примера 26 Октября 2019 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 22:00 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 5.90
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    «Атлетико»

    Беспроигрышная серия «Атлетико» во всех турнирах на данный момент насчитывает восемь матчей. Но из этих восьми выиграть удалось только в трех, и два раза из трех — в Лиге чемпионов. В том числе «матрасники» победили посреди недели — в матче третьего тура Лиги чемпионов против «Байера» (1:0).

    В Примере у «Атлетико» на данный момент три подряд ничьи и лишь один забитый мяч. Подопечные Диего Симеоне разошлись миром с «Реалом» (0:0), «Вальядолидом» (0:0) и «Валенсией» (1:1).

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    В турнирной таблице чемпионата Испании «Атлетико» занимает пятое место. У «матрасников» в активе 16 очков после 9 туров, 8 забитых мячей и 5 пропущенных.

    Отметим, что из восьми матчей Примеры в текущем сезоне «Атлетико» не сумел сохранить свои ворота сухими только в трех случаях.

    «Атлетик»

    «Атлетик» в еврокубках не играет и на неделе отдыхал. А к матчу против «Атлетико» подопечные Гаиски Гаритано подошли с серией из четырех подряд матчей без побед — две ничьи и два поражениях.

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    • В четырех последних турах Ла Лиги «Атлетик» сыграл вничью с «Леганесом» (1:1) и «Вальядолидом» (1:1), а между этими матчами со счетом 0:1 проиграл сперва «Валенсии», а затем «Сельте».

    «Атлетик» после девяти туров занимает в таблице Примеры восьмое место. У басков 13 очков, 8 забитых мячей и 5 пропущенных.

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    Как и «Атлетико», баски могут похвастаться хорошей обороной — команда в текущем чемпионате еще ни разу не пропускала больше гола за игру, а в трех матчах смогла сохранить свои ворота сухими.

    Прогноз

    Победа «Атлетико» оценивается коэффициентом 1,77, ничья — 3,44, а победа «Атлетика» — 5,95.

    В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. В Мадриде «Атлетико» выиграл со счетом 3:2, а в Бильбао «Атлетик» был сильнее со счетом 2:0.

    Прогноз на матч «Атлетико» — «Атлетик» — хотя бы одна не забьет и тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,79. 0

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