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    Поднимется «Реал Сосьедад» в зону Лиги чемпионов?

    «Реал Сосьедад» — «Бетис». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч чемпионата Испании 20 октября 2019 года

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    Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Бетис»
    «Сосьедад» идет на пятом месте
    В воскресенье, 20 октября, «Реал Сосьедад» в домашнем поединке 9-го тура испанской Примеры сыграет с «Бетисом». Встреча, которая пройдет в Сан-Себастьяне на стадионе «Реале Арена», начнется в 15:00 по мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Бетис».
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    Футбол. Испания. Примера 20 Октября 2019 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 15:00 Бетис Бетис
  • Севилья
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.77
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 4.50
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    «Реал Сосьедад»

    Сентябрь выдался для баскского клуба весьма удачным. Клуб из Сан-Себастьяна начал его с домашней победы над мадридским «Атлетико» (2:0).

    Затем на выезде был обыграл «Эспаньол» (3:1), а вернувшись домой подопечные Иманоля Альгуасиля разгромили «Алавес» (3:0).

    После этого «Реал Сосьведад» проиграл на выезде «Севилье» (2:3), что начало серию из трех матчей без побед. Также поражение коллективу нанес «Хетафе» (1:2), а с «Осасуной» зафиксирована ничья 0:0.

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    По итогам восьми туров сансебастьянцы идут на пятой строчке с отставанием в один балл от зоны Лиги чемпионов.

    «Бетис»

    «Бетис» по итогам восьми туров испанского первенства с 9 очками занимает 16 место в турнирной таблице, опережая зону вылета всего на два пункта.

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    В предпоследнем матче чемпионата «Огурцы» проиграли на выезде с крупным счетом «Вильярреалу» (1:5). Этим поражением они прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию.

    В этот период «зелено-белые» переиграли на своей территории «Леганес» (2:1) и «Леванте» (3:1). Также они расписали мировые с «Хетафе» (1:1) дома и «Осасуной» (0:0) в гостях.

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    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73, тогда как успех гостей оценивается в 4,75, а ничья — в 3,8.

    Рекомендуем ставить на то, что «Реал Сосьедад» выиграет, и обе команды забьют за 3,2. 0

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