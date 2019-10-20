«Реал Сосьедад» — «Бетис». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч чемпионата Испании 20 октября 2019 года

В воскресенье, 20 октября, «Реал Сосьедад» в домашнем поединке 9-го тура испанской Примеры сыграет с «Бетисом». Встреча, которая пройдет в Сан-Себастьяне на стадионе «Реале Арена», начнется в 15:00 по мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Бетис».

«Реал Сосьедад»

Сентябрь выдался для баскского клуба весьма удачным. Клуб из Сан-Себастьяна начал его с домашней победы над мадридским «Атлетико» (2:0).

Затем на выезде был обыграл «Эспаньол» (3:1), а вернувшись домой подопечные Иманоля Альгуасиля разгромили «Алавес» (3:0).

После этого «Реал Сосьведад» проиграл на выезде «Севилье» (2:3), что начало серию из трех матчей без побед. Также поражение коллективу нанес «Хетафе» (1:2), а с «Осасуной» зафиксирована ничья 0:0.

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По итогам восьми туров сансебастьянцы идут на пятой строчке с отставанием в один балл от зоны Лиги чемпионов.

«Бетис»

«Бетис» по итогам восьми туров испанского первенства с 9 очками занимает 16 место в турнирной таблице, опережая зону вылета всего на два пункта.

В предпоследнем матче чемпионата «Огурцы» проиграли на выезде с крупным счетом «Вильярреалу» (1:5). Этим поражением они прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию.

В этот период «зелено-белые» переиграли на своей территории «Леганес» (2:1) и «Леванте» (3:1). Также они расписали мировые с «Хетафе» (1:1) дома и «Осасуной» (0:0) в гостях.

В прошлом туре андалусцам удалось сыграть вничью с «Эйбаром» (1:1) дома.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73, тогда как успех гостей оценивается в 4,75, а ничья — в 3,8.

Рекомендуем ставить на то, что «Реал Сосьедад» выиграет, и обе команды забьют за 3,2. 0