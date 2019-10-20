«Реал Сосьедад» — «Бетис». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч чемпионата Испании 20 октября 2019 года

«Реал Сосьедад»
Сентябрь выдался для баскского клуба весьма удачным. Клуб из Сан-Себастьяна начал его с домашней победы над мадридским «Атлетико» (2:0).
Затем на выезде был обыграл «Эспаньол» (3:1), а вернувшись домой подопечные Иманоля Альгуасиля разгромили «Алавес» (3:0).
После этого «Реал Сосьведад» проиграл на выезде «Севилье» (2:3), что начало серию из трех матчей без побед. Также поражение коллективу нанес «Хетафе» (1:2), а с «Осасуной» зафиксирована ничья 0:0.
По итогам восьми туров сансебастьянцы идут на пятой строчке с отставанием в один балл от зоны Лиги чемпионов.
«Бетис»
«Бетис» по итогам восьми туров испанского первенства с 9 очками занимает 16 место в турнирной таблице, опережая зону вылета всего на два пункта.
В предпоследнем матче чемпионата «Огурцы» проиграли на выезде с крупным счетом «Вильярреалу» (1:5). Этим поражением они прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию.
В этот период «зелено-белые» переиграли на своей территории «Леганес» (2:1) и «Леванте» (3:1). Также они расписали мировые с «Хетафе» (1:1) дома и «Осасуной» (0:0) в гостях.
В прошлом туре андалусцам удалось сыграть вничью с «Эйбаром» (1:1) дома.
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73, тогда как успех гостей оценивается в 4,75, а ничья — в 3,8.
Рекомендуем ставить на то, что «Реал Сосьедад» выиграет, и обе команды забьют за 3,2. 0