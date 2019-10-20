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    «Севилья» не станет надрываться в игре с «Леванте»

    «Севилья» — «Леванте». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Испании 20 октября 2019 года

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    Прогноз на «Севилья» — «Леванте»
    Люк де Йонг
    В девятом туре чемпионата Испании «Севилья» будет принимать «Леванте». Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 20 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Севилья» — «Леванте».
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    Футбол. Испания. Примера 20 Октября 2019 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 22:00 Леванте Леванте
  • Валенсия
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    Коэффициенты на матч
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  • 5.50
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    «Севилья»

    По завершении восьми туров Примеры команда из одноименного города опустилась на 6 строчку в таблице, заработав 13 очков. В 8 матчах чемпионата этот коллектив забил 10 мячей, а пропустить успел 11 голов.

    Первое поражение в сезоне подопечные Лопетеги потерпели у себя дома в поединке с «Реалом». Во встрече в рамках 5 тура Ла Лиги «сливочные» взяли верх (0:1).

    Затем последовала еще одна неудача в испанском первенстве. Красно-белые не справились с «Эйбаром» на выезде (3:2).

    Но в игре 29 сентября на «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» в напряженном противостоянии одолела «Реал Сосьедад» (3:2). А несколькими днями позже команда победила АПОЭЛ в Лиге Европы (1:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В 8 туре Примеры коллектив Лопетеги был разгромлен на «Камп Ноу» «Барселоной» (4:0).

    «Леванте»

    В восьми встречах в нынешнем сезоне Ла Лиги команда из города Валенсия смогла набрать 11 баллов. Это позволяет ей расположиться в середине турнирной таблицы, заняв десятую строчку.

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    • В последних матчах подопечные Пако Лопеса начали чаще терять очки. К примеру, 14 сентября «лягушки» проиграли «Реалу» (3:2), а спустя неделю они не смогли поразить ворота «Эйбара» у себя дома (0:0).

    Затем «Леванте» потерпел поражение от «Бетиса» на выезде (3:1), а в 7 туре чемпионата Испании клуб из Валенсии расписал мировую с «Осасуной» (1:1).

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    Но следующий гостевой матч подопечные Пако Лопеса выиграли. В непростом поединке «лягушки» оказались сильнее «Леганеса» (1:2), а в товарищеской встрече 10 октября «Леванте» не выявил сильнейшего в противостоянии с «Вильярреалом» (1:1).

    Прогноз

    На победу «Севильи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,36, на ничью — 5,70, а на победу «Леванте» — 8,10.

    Хозяева поединка постараются обойтись малыми силами перед возобновлением еврокубков. Наш прогноз на матч — тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,75. 0

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    «Севилья» — «Леванте». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Испании 20 октября 2019 года. Прогноз на «Севилья» — «Леванте». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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