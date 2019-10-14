Косово — Черногория. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 14 октября 2019 года

В восьмом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Косово 14 октября на стадионе «Фадиль Вокри» в Приштине сыграет с Черногорией. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Косово — Черногория.

Косово

На данный момент эта команда приняла участие всего лишь в 5 поединках квалификационного раунда. С 8 набранными баллами сборная заняла 3 строчку в таблице Группы А.

Начав свою отборочную кампанию со второго тура, подопечные Бернара Шалланда разошлись миром с Болгарией в домашней встрече (1:1). Затем в поединке с Черногорией коллективы также не выявили сильнейшего (1:1).

А выездная игра с Болгарией оказалась для «золотых мальчиков» более удачной. В Софии гости победили (2:3). Чуть позже эта команда одолела Чехию (2:1).

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В 6 туре квалификации подопечные Бернара Шалланда в Саутгемптоне потерпели поражение от Англии (5:3), а в товарищеском поединке 10 октября хозяева матча в Приштине взяли верх над Гибралтаром (1:0).

Черногория

В отличие от Косово, на счету черногорцев имеется 6 матчей в рамках отборочного цикла к Евро. В этих поединках команда набрала лишь 3 балла, из-за чего заняла 4 место в таблице.

На старте квалификационной кампании «храбрые соколы» разошлись миром с Болгарией (1:1), но после этого на своем поле хозяева были разгромлены англичанами (1:5).

В 3 туре Черногория вновь сыграла вничью. На этот раз с Косово (1:1). А следующая встреча с чехами оказалась провальной. Команда всухую уступила оппонентам (3:0).

5 сентября «храбрые соколы» победили Венгрию в товарищеском матче (1:1), но несколькими днями позже в Подгорице Чехия опять одолела хозяев (0:3). 11 октября черногорцы сыграли вничью с Болгарией (0:0).

Прогноз

На победу Косово в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,67, на ничью — 3,65, а на победу Черногории — 5,60.

Наш прогноз на матч — победа Косово с коэффициентом 1,67. 0