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    Сможет ли Черногория расстроить команду Косово?

    Косово — Черногория. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 14 октября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020
    Прогноз на Косово — Черногория
    Стефан Мугоша
    В восьмом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Косово 14 октября на стадионе «Фадиль Вокри» в Приштине сыграет с Черногорией. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Косово — Черногория.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа A 14 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.67
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 5.25
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    Косово

    На данный момент эта команда приняла участие всего лишь в 5 поединках квалификационного раунда. С 8 набранными баллами сборная заняла 3 строчку в таблице Группы А.

    Начав свою отборочную кампанию со второго тура, подопечные Бернара Шалланда разошлись миром с Болгарией в домашней встрече (1:1). Затем в поединке с Черногорией коллективы также не выявили сильнейшего (1:1).

    А выездная игра с Болгарией оказалась для «золотых мальчиков» более удачной. В Софии гости победили (2:3). Чуть позже эта команда одолела Чехию (2:1).

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    В 6 туре квалификации подопечные Бернара Шалланда в Саутгемптоне потерпели поражение от Англии (5:3), а в товарищеском поединке 10 октября хозяева матча в Приштине взяли верх над Гибралтаром (1:0).

    Черногория

    В отличие от Косово, на счету черногорцев имеется 6 матчей в рамках отборочного цикла к Евро. В этих поединках команда набрала лишь 3 балла, из-за чего заняла 4 место в таблице.

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    • На старте квалификационной кампании «храбрые соколы» разошлись миром с Болгарией (1:1), но после этого на своем поле хозяева были разгромлены англичанами (1:5).

    В 3 туре Черногория вновь сыграла вничью. На этот раз с Косово (1:1). А следующая встреча с чехами оказалась провальной. Команда всухую уступила оппонентам (3:0).

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    5 сентября «храбрые соколы» победили Венгрию в товарищеском матче (1:1), но несколькими днями позже в Подгорице Чехия опять одолела хозяев (0:3). 11 октября черногорцы сыграли вничью с Болгарией (0:0).

    Прогноз

    На победу Косово в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,67, на ничью — 3,65, а на победу Черногории — 5,60.

    Наш прогноз на матч — победа Косово с коэффициентом 1,67. 0

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    Косово — Черногория. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 14 октября 2019 года. Прогноз на Косово — Черногория. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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