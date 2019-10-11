Турция — Албания. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч отбора Евро-2020 11 октября 2019 года

11 октября в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» сборная Турции примет национальную команду Албании в седьмом туре отборочного турнира Евро-2020 группы H. Игра начнется в 21:45 по мск. Прогноз на Турция — Албания.

Турция

Турецкая сборная за четыре тура до конца отборочного цикла занимает первое место в группе H, имея в своем активе 15 очков и опережает третью не проходную строку на три пункта.

В шести поединках квалификационного турнира турки выиграли в пяти из них при одном поражении. Стартовали они с трех побед кряду, поочередно переиграв своего предстоящего соперника в гостях со счетом 2:0, затем дома разгромили Молдавию (4:0), а в следующей игре была повержена в Конье Франция — 2:0.

В четвертом туре отборочной компании подопечные Шенола Гюнеша допустили первую осечку, проиграв в Исландии местной сборной (1:2), после чего вновь стали на победный путь, обыграв на своем поле Андорру (1:0) и в гостях молдован (4:0).

Отметим, что за последние восемь встреч «лунные звезды» выиграли в семи из них при одном поражении, пропустив в этих встречах всего три мяча.

Албания

Национальная команда Албании с девятью очками после шести туров квалификации Евро-2020 идет на четвертом месте, уступая второй проходной строке шесть баллов.

«Горные орлы» в этом отборочном цикле чередует проигрыши с победами. Начали с домашнего поражения от Турции (0:2), затем победили в гостях Андорру (3:0).

Потом они уступили в Исландии (0:1), после чего на своей территории переиграли Молдавию (2:0). В пятом туре албанцы были разгромлены во Франции (1:4), а в своей последней игре одолели в родных пенатах исландцев — 4:2.

Все прогнозы на Евро-2020

Помимо встречи в этом отборочном цикле, эти сборные два года тому назад играли между собой в контрольном поединке. И года Албания обыграла Турцию в гостях со счетом 3:2.

Прогноз на Турция — Албания

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу сборной Турции предлагают — 1.43.

На викторию команды Албании дают — 9.00, ничья оценена — в 4.70.

Прогнозируем, что на своем поле Турция обыграет Албанию с разницей в несколько мячей и приблизится к финальной части Евро-2020. 0