«Уотфорд» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч чемпионата Англии 5 октября 2019 года

В субботу, 5 октября, в восьмом туре английской Премьер-лиги «Уотфорд» на «Викаридж Роуд» примет «Шеффилд Юнайтед». Начало игры — в 17:00 по Москве. Прогноз на «Уотфорд» — «Шеффилд Юнайтед».

«Уотфорд»

«Шершни» плотно засели на дне турнирной таблицы Премьер-лиги, заработав только два очка в семи встречах, пропустив больше всех (20 голов).

Эти зачетные пункты «Уотфорд» набрал в гостевой встрече с «Ньюкаслом» (1:1) и в домашней с «Арсеналом» (2:2), где «желтой армии» удалось отыграться с 0:2.

Среди поражений стоит выделит разгром от «Ман Сити» со счетом 0:8, в последнем туре «шершни» уступили в гостях «Вулверхэмптону» — 0:2.

В этом сезоне «Уотфорд» провел на своей арене пять игр. Выиграл в двух из них (все в Кубке лиги), раз сыграл вничью и дважды проиграл.

«Шеффилд Юнайтед»

«Клинкам» в семи поединках английского первенства удалось заработать восемь баллов, с которыми они идут на 12 месте, опережая зону вылета на три очка.

За последние четыре поединка «красно-бело-черные» трижды проиграли на своем поле со счетом 0:1 (дважды в чемпионате и раз в Кубке лиги), а также выиграли 2:0 у «Эвертона».

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Стоит отметить, что «Шеффилд Юнайтед» в этом розыгрыше АПЛ на выезде еще не знал горечи поражений, дважды сыграл вничью и раз победил.

Последний раз эти команды играли между собой в сезоне 2010/11 в Чемпионшипе. И тогда дважды выиграл «Уотфорд» — 3:0 и 1:0.

Прогноз на «Уотфорд» — «Шеффилд Юнайтед»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Уотфорда» предлагают — 2.20.

На викторию «ШЮ» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.45.

Прогнозируем, что «шершни» смогут добыть первую победу в этом сезоне в рамках АПЛ. 0