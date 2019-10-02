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    Кто выиграет Суперкласико в Кубке Либертадорес?

    «Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт». Прогноз (к. 5.5) и ставки на первый матч полуфинала Кубка Либертадорес 2 октября 2019 года

    Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз на «Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт»
    «Ривер Плейт» — действующий победитель турнира
    Во среду, 2 октября, в рамках первого матча полуфинала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» примет «Боку Хуниорс». Начало поединка — в 03:30 мск. Прогноз на «Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт».

    «Ривер Плейт»

    До полуфинала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» прошел три стадии. В своей группе команда заняла второе место, проиграв первое бразильскому «Интернасьоналу», но опередив перуанскую «Альянсу» Лима и чилийский «Палестино».

    В 1/8 финала действующий победитель турнира прошел бразильский «Крузейро» по пенальти, тогда как по сумме двух матчей соперники разошлись миром 0:0.

    В четвертьфинале коллектив оказался сильнее парагвайского «Серро Портеньо» с общим счетом 3:1.

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    В чемпионате Аргентины подопечные Марсело Гальярдо занимают седьмое место. Они потерпели только одно поражение в шести предыдущих матчах всех турниров.

    «Бока Хуниорс»

    «Бока Хуниорс» также преодолела три стадии. Команда выиграла свою группу, куда также попали боливийский «Хорхе Вильстерманн», колумбийский «Депортес Толима» и бразильский «Атлетико Паранаэнсе».

    В 1/8 финала коллектив снова попал на «Атлетико Паранаэнсе», который был обыгран с общим результатом 3:0. В четвертьфинале подопечные Густаво Альфаро были сильнее эквадорского «ЛДУ» Кито.

    В чемпионате Аргентины «генуэзцы» занимают первое место после восьми туров с отрывом в два очка от ближайшего преследователя «Сан Лоренсо».

    Клуб не знает поражение уже восемь поединков кряду во всех турнирах при пяти победах.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех гостей оценивается в 4,0, а ничья — в 3,1.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ривер Плейт» выиграет, и обе команды забьют за 5,5. 0

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