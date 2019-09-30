«Парма» — «Торино». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч чемпионата Италии 30 сентября 2019 года

В понедельник, 30 сентября, в рамках шестого тура итальянской Серии А «Парма» на «Эннио Тардини» сыграет с «Торино». Начало игры — в 21:45 по мск. Прогноз на «Парма» — «Торино».

«Парма»

«Парма» в пяти стартовых турах смогла набрать всего шесть очков, и располагается на 11-м месте в турнирной таблице Серии А, находясь на расстоянии двух баллов от зоны вылета.

Два из трех поражений у «крестоносцев» были от «Ювентуса» (0:1) дома и «Лацио» (1:3) на выезде, также еще они уступили на своей территории «Кальяри» со счетом 1:3.

Виктории пришлись на выездной поединок против «Удинезе» (3:1) и домашний с «Сассуоло» (1:0) в последнем туре итальянского первенства.

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На своем поле «Парма» выступает не особо удачно. В прошлом сезоне Серии А «желто-синие» одержали только пять викторий в родных пенатах.

«Торино»

«Торино» раньше всех в Италии начал сезон. Это связано в участием «быков» в квалификации ЛЕ, где они были выбиты английским «Вулверхэмптоном» на последней стадии отбора.

В Серии А «бордовые» после пяти туров идут на шестой позиции в турнирной таблице, имея на своем счету девять набранных очков.

Туринцы хорошо стартовали в чемпионате Италии, выиграв две встречи кряду (у «Сассуоло» — 2:1 и «Аталанты» — 3:2), затем они дважды проиграли — «Лечче» (1:2) и «Сампдории» (0:1). В последнем туре они по-волевому дома переиграли «Милан» со счетом 2:1.

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Гостевые поединки прошлого сезона Серии принесли «Торино» аж 13 ничейных результатов, еще четыре игры команда выиграла дважды проиграла.

В прошлом сезоне в Парме коллективы сыграли вничью — 0:0, а в Турине выиграла «Парма» — 2:1.

Прогноз на «Парма» — «Торино»

В этом матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Торино» — 2.35, победа «Пармы» — 3.35, ничья — 3.40.

Прогнозируем, что «Парма», неплохо играющая на чужих полях, сможет разжиться баллами в Парме и матч будет малорезультативным. 0