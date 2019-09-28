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    Кто будет ближе к вершине?

    «Ницца» — «Лилль». Прогноз (к. 5.0) и ставки на матч чемпионата Франции 28 сентября 2019 года

    Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ниццу Прогнозы на Лилль
    Прогноз на «Ницца» — «Лилль»
    «Лилль» занимает 3-е место
    В восьмом туре французской Лиги 1 «Ницца» будет принимать «Лилль». Игра пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» 28 сентября. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Ницца» — «Лилль».
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    Футбол. Франция. Лига 1 28 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Ницца»

    На данный момент «орлята» имеют в своем активе 12 очков, заработанных в 7 матчах. Пока подопечные Патрика Виейры находятся на 7-й строчке, демонстрируя неплохие результаты.

    Удивительной особенностью выступлений этого клуба до предыдущего тура в Лиге 1 являлся одинаковый итоговый счет каждого матча.

    На старте сезона «гимнасты» победили «Амьен» дома (2:1), а чуть позже коллектив из Ниццы с минимальным преимуществом обыграл «Ним» (1:2).

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    Затем «Ницца» уступила «Марселю» (1:2), но через несколько дней взяла верх над «Ренном» (2:1). В выездной встрече с «Монпелье» гости проиграли (1:2), ну а в последнем поединке «гимнасты» справились с «Дижоном» (2:1).

    И только в 7-м туре последовало поражение 1:3 от «Монако».

    «Лилль»

    «Лилль» принял участие в семи матчах в рамках Лиги 1. На данный момент команда с 13 баллами в активе идет на третьем месте.

    В первом туре чемпионата «доги» на стадионе «Пьер Моруа» с минимальным преимуществом обыграли «Нант» (2:1). А отправившись в гости к «Амьену», подопечные Кристофа Гальтье уступили хозяевам (1:0).

    Затем «Лилль» у себя дома одолел «Сент-Этьен» (3:0), но позже вновь оступился, потеряв очки в поединке с «Реймсом» (2:0).

    В пятом туре французского первенства команда взяла верх над «Анже» (2:1), после чего проиграла на выезде «Аяксу» (0:3) в рамках Лиги чемпионов.

    В предпоследнем туре коллектив сыграл вничью с «Ренном» (1:1), а в последнем — победила «Страсбург» (2:0).

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,4, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,0, а ничья — в 3,2.

    Рекомендую ставить на то, что «Лилль» выиграет, и обе команды забьют за 5,0. 0

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    «Ницца» — «Лилль». Прогноз (к. 5.0) и ставки на матч чемпионата Франции 28 сентября 2019 года. Прогноз на «Ницца» — «Лилль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.00
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