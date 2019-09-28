«Бордо» — ПСЖ. Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч чемпионата Франции 28 сентября 2019 года

В восьмом туре французской Лиги 1 «Бордо» будет принимать ПСЖ. Игра пройдет на стадионе «Матмют-Атлантик» 28 сентября. Начало встречи — в 18:30 мск. Прогноз на «Бордо» — ПСЖ.

«Бордо»

«Бордо» неудачно начал сезон в Лиге 1, потерпев поражение от «Анже» (3:1) дома. Во втором туре подопечные Паулу Соузы сыграли вничью с «Монпелье» (1:1), а затем победили «Дижон» на чужом поле (2:0).

Этот успех как будто дал импульс жирондинцам, которые уже шесть поединков кряду не знают поражений. Хотя в этой серия ровно половина исходов — ничьи.

Так, в последних четырех матчах коллектив сыграл вничью с «Лионом» (1:1) на выезде и дома с «Брестом» (2:2), а обыграны были на своем поле «Мец» (2:0) и на выезде «Амьен».

По итогам семи туров клуб идет на пятом месте с отставанием в три очка от лидера, который и будет его грядущим соперником.

ПСЖ

Парижский клуб является лидером чемпионата с 15 очками, заработанными в семи встречах. «Пари Сен-Жермен» пропустил четыре гола, что является лучшим показателем в первенстве.

До предыдущего тура поражение от «Ренна» на выезде (2:1) во 2-м матче Лиги 1 оставалось единственным.

В пяти последующих поединках клуб не только ни разу не пропустил, но и ни разу не оступился — пять «сухих» побед кряду. В предпоследнем туре ему удалось победить даже «Лион» (1:0) на выезде.

Тем не менее, в седьмом матче национального чемпионата столичный коллектив неожиданно проиграл дома «Реймсу» (0:2).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,30, тогда как успех хозяев оценивается в 12,00, а ничья — в 6,00.

Рекомендуем ставить на то, что ПСЖ выиграет, и обе команды забьют за 2,06. 0