«Лутон» — «Лестер». Прогноз (к. 2.18) и ставки на матч Кубка английской лиги 24 сентября 2019 года

24 сентября в Лутоне состоится поединок 1/16 финала Кубка английской лиги между местным «Лутон Таун» и «Лестер Сити». Матч на «Кенилуорт Роуд» начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Лутон» — «Лестер».

«Лутон»

«Лутон» сумел выйти в Чемпионшип, победив в Первой лиге Англии, где хозяева заняли первое место и набрали 94 балла.

Пока что дела у команды во втором по рангу чемпионате страны идут не очень. Команда потерпела два поражения кряду — 3:2 с КПР и 0:3 от «Халл Сити».

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В Кубке лиги клуб провел уже две встречи. В 1/64 ему удалось выиграть у «Ипсвича» со счетом 3:1. После «шляпники» провели уверенный гостевой поединок с «Кардифф Сити» (победа со счетом 0:3).

«Лутон» пропускал в 5 домашних играх этого сезона, причем в трех случаях больше двух голов.

«Лестер»

«Лестер» одержал важную победу над «Тоттенхэмом» в субботу со счетом 2:1, при этом подопечные Роджерса проигрывали по ходу встречи.

Вообще «лисы» уступили лишь в одном из 7 матчей этого сезона. Это было в гостях у МЮ (1:0). Победы начались в игре с «Шеффилдом» (1:2). После этого «синие» выиграли у «Ньюкасла» 1:2 в Кубке лиги.

К этому всему стоит прибавить домашние 3:1 с «Борнмутом» в АПЛ. Так что гости в хорошей форме и новичку Чемпионшипа будет очень непросто.

Скорее всего, Роджерс даст отдохнуть Мэддисону, который получил повреждение в прошлом матче. В любом случае стоит ожидать от «лисов» ротации состава.

Прогноз

5.10 и 1.60 на победу одной и другой команды дают букмекеры. На ничью они предлагают 4.30.

В последний раз клубы встречались в 2017 году в рамках товарищеской игры. Тогда выиграли «синие» со счетом 0:1.

Зная то, как выступают английские команды из низших дивизионов в кубковых турнирах, можно предположить, что «Лестер» ждет непростой поединок. Плюс стоит учесть ротацию.

В общем, предлагаем поставить на то, что гости не забьют в первом тайме. Коэффициент составляет 2.18. 0