ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Краснодар»Неслучившееся чудо. Дубль Берга не спас «Краснодар» на «ВЭБ-Арене» «Локомотив» — «Оренбург»Очередная потеря «Локо». Семин победил на Урале, но может лишиться Крыховяка Вальверде не справляется с проблемами «Барсы»«Барселоне» давно пора уволить Вальверде
  • 10:47
    • Ройс: Не начинайте говорить про всё это дерьмо сейчас
  • 09:34
    • Рой Кин: Страшно, насколько низко пал МЮ
  • 09:23
    • Фергюсон требует от Дэны Уайта боя с Хабибом
  • 08:52
    • Судьба Вальверде будет решена в следующих двух поединках Примеры
  • 08:26
    • Лэмпард: все решили детали
  • 08:17
    • Моуриньо: сейчас «Манчестер Юнайтед» выглядит еще хуже, чем при мне
  • 00:06
    • ПСЖ обыграл «Лион» благодаря голу Неймара
    Все новости спорта

    Обыграет ли «Марсель» аутсайдера Лиги 1?

    «Дижон» — «Марсель». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч чемпионата Франции 24 сентября 2019 года

    Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Дижон Прогнозы на Марсель
    Прогноз на «Дижон» — «Марсель»
    Валер Жермен
    Во вторник, 24 сентября, в рамках седьмого тура французской Лиги 1 «Дижон» на своем поле сыграет с «Марселем». Начало встречи — в 20:00 по Москве. Прогноз на «Дижон» — «Марсель».
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 24 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.30
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.20
  • Играть!
    •

    «Дижон»

    «Дижон», который сохранил прописку в элите французского футбола только после переходных матчей, где он одолел «Ланс» — 3:1 и 1:1.

    Дижонская команда старт этого чемпионата Франции провалила, набрав только один балл в шести встречах, с которыми она засела на дне турнирной таблицы Лиги 1.

    Этот единственный пункт «совы» взяли в домашнем матче с «Нимом» (0:0) в пятом туре первенства. Другие пять встреч они проиграли.

  • «Марсель» начинает возрождение
  • Реакция прессы на матч «Монако» — «Марсель»
  • 16/09/2019

    • На своей территории «красно-белые» были повержены «Сент-Этьеном» (1:2) и «Бордо» (0:2), выездные поражения состоялись от «Тулузы» (0:1), «Анже» (0:2) и «Ниццы» (1:2) в последнем игровом дне.

    «Марсель»

    «Марсель» неудачно выступил в прошлом сезоне, заняв шестое место, отстав на пять баллов от еврокубковой зоны.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    В этом розыгрыше Лиги 1 «южане» пока идут после шести туров на третьей позиции, имея в своем активе 11 баллов. Но их может потеснить с этой строки несколько команд, которые еще не провели свои матчи.

    Все прогнозы на спорт

    Стартовала дружина Андре Виллаша-Боаша в этом сезоне с неожиданного домашнего поражения от «Реймса» (0:2). Но затем «провансальцы» не проигрывают, трижды победив при двух поражениях.

    В последнем туре «бело-голубые» сыграли вничью дома с «Монпелье» (1:1). «Марсель» имел просто тотальное преимущество и должен был крупно побеждать, но подвела реализация.

    В прошлом сезоне «Марсель» дважды обыграл «Дижон»: 2:0 — дома и 2:1 — в гостях.

    Прогноз на «Дижон» — «Марсель»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Марселя» предлагают — 2.30.

    На викторию «Дижона» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.40.

    «Марсель» должен исправить осечку последнего тура, где он при подавляющем преимуществе не смог обыграть «Монпелье». Прогнозируем, что «южане» одолеют аутсайдера в его логове. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.71
  • Прогноз на матч Трактор — Нефтехимик
  • Сегодня в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Локомотив — Йокерит
  • Сегодня в 19:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Хоффенхайм
  • Сегодня в 21:30
    •  5.00
  • Прогноз на матч Верона — Удинезе
  • Завтра в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бетис — Леванте
  • Завтра в 21:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Арсенал — Ноттингем Форест
  • Завтра в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Лутон — Лестер
  • Завтра в 21:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Колчестер Юнайтед — Тоттенхэм
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Престон Норт Энд — Манчестер Сити
  • Завтра в 21:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Монако — Ницца
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Вильярреал
  • Завтра в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Брешиа — Ювентус
  • Завтра в 22:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Салах забить не сумел
  • «Ливерпуль» не остановится. Неудача в Неаполе — хороший знак
    • 15:03 18/09/2019     Александр Кокорин и Павел Мамаев
  • Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Но есть ли им место в командах?
    • 13:59 18/09/2019     Вальверде не справляется с проблемами «Барсы»
  • «Барселоне» давно пора уволить Вальверде
    • Вчера в 18:16
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Дижон» — «Марсель». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч чемпионата Франции 24 сентября 2019 года. Прогноз на «Дижон» — «Марсель». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.30
    Тоже интересно
    Гарри Кейн Футбол Провал в Лестере. У «Тоттенхэма» наступил период застоя«Шпоры» вели в счете, но в итоге проиграли «лисам» Вчера в 11:520
  • 10:37
    • «Челси» повторил антирекорд 40-летней давности
  • 23:57
    • Гол Бензема принес «Реалу» победу над «Севильей»
  • 20:59
    • Дубль Влашича принес ЦСКА победу над «Краснодаром»
    Эктор Эррера и Диего Симеоне Футбол Примера. «Реал» одолел «Севилью», «Атлетико» не смог обыграть «Сельту», «Барселона» проиграла «Гранаде»Обзор матчей пятого тура чемпионата Испании по футболу 00:050
  • Экспресс дня

  • Потеряет ли «Ливерпуль» первые очки в АПЛ?
  • 3.07
    •
  • 23:41
    • «Лацио» уверенно переиграл «Парму»
  • 23:30
    • Галактионов может возглавить «Динамо»
  • 23:19
    • Смолов: Была уверенность, что я реализую пенальти
    Футболисты «Уфы» Футбол РПЛ. ЦСКА победил «Краснодар», поражение «Спартака», «Зенит» крупно обыграл «Рубин»Подробности матчей десятого тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:170
  • 20:27
    • «Ливерпуль» удержал победу над «Челси»
  • 21:52
    • Виктор Гончаренко: Провели два разных тайма
  • 21:35
    • «Атлетик» обыграл «Алавес» и вышел в лидеры Примеры
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие