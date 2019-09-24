«Дижон» — «Марсель». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч чемпионата Франции 24 сентября 2019 года

Во вторник, 24 сентября, в рамках седьмого тура французской Лиги 1 «Дижон» на своем поле сыграет с «Марселем». Начало встречи — в 20:00 по Москве. Прогноз на «Дижон» — «Марсель».

«Дижон»

«Дижон», который сохранил прописку в элите французского футбола только после переходных матчей, где он одолел «Ланс» — 3:1 и 1:1.

Дижонская команда старт этого чемпионата Франции провалила, набрав только один балл в шести встречах, с которыми она засела на дне турнирной таблицы Лиги 1.

Этот единственный пункт «совы» взяли в домашнем матче с «Нимом» (0:0) в пятом туре первенства. Другие пять встреч они проиграли.

На своей территории «красно-белые» были повержены «Сент-Этьеном» (1:2) и «Бордо» (0:2), выездные поражения состоялись от «Тулузы» (0:1), «Анже» (0:2) и «Ниццы» (1:2) в последнем игровом дне.

«Марсель»

«Марсель» неудачно выступил в прошлом сезоне, заняв шестое место, отстав на пять баллов от еврокубковой зоны.

В этом розыгрыше Лиги 1 «южане» пока идут после шести туров на третьей позиции, имея в своем активе 11 баллов. Но их может потеснить с этой строки несколько команд, которые еще не провели свои матчи.

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Стартовала дружина Андре Виллаша-Боаша в этом сезоне с неожиданного домашнего поражения от «Реймса» (0:2). Но затем «провансальцы» не проигрывают, трижды победив при двух поражениях.

В последнем туре «бело-голубые» сыграли вничью дома с «Монпелье» (1:1). «Марсель» имел просто тотальное преимущество и должен был крупно побеждать, но подвела реализация.

В прошлом сезоне «Марсель» дважды обыграл «Дижон»: 2:0 — дома и 2:1 — в гостях.

Прогноз на «Дижон» — «Марсель»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Марселя» предлагают — 2.30.

На викторию «Дижона» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.40.

«Марсель» должен исправить осечку последнего тура, где он при подавляющем преимуществе не смог обыграть «Монпелье». Прогнозируем, что «южане» одолеют аутсайдера в его логове. 0