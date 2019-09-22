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    Возьмет ли «Наполи» три очка в игре с аутсайдером?

    «Лечче» — «Наполи». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Италии 22 сентября 2019 года

    Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Лечче Прогнозы на Наполи
    Прогноз на «Лечче» — «Наполи»
    Дрис Мертенс
    В воскресенье, 22 сентября, в рамках четвертого тура итальянской Серии А «Лечче» на стадионе «Виа дель Маре» сыграет с «Наполи». Стартовый свисток будет дан в 16:00 по мск. Прогноз на «Лечче» — «Наполи».
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Лечче»

    В прошлом сезоне «Лечче» занял второе месте в Серии Б и получил прямую путевку в элитный итальянский дивизион.

    В Серии А «желто-красные» стартовали неудачно, проиграв «всухую» два первых матча. В первом туре они были разгромлены в Милане «Интером» — 0:1, а затем дома проиграли «Вероне» со счетом 0:1.

    В своей последней игре «волки» добыли первые очки в чемпионате, неожиданно обыграв в Турине «Торино» (2:1), забив по голу в каждом из таймов. С тремя баллами они идут в зоне вылета Серии А, на 18-м месте.

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    Отметить, что «Лечче» является четко выраженной домашней командой, выиграв в минувшем сезоне в родных пенатах в 13 из 18 встреч при одном поражении.

    «Наполи»

    «Наполи» в минувшей розыгрыше Серии А финишировал на второй позиции, позволяющее команде играть в Лиге чемпионов сразу с группового раунда.

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    • В текущем сезоне неаполитанцы заработали шесть очков в трех встречах чемпионата, с которыми расположились на четвертой строке в турнирной таблице.

    Стартовали «партенопейцы» в итальянском первенстве с выездной победы над «Фиорентиной» (4:3), затем с таким же счетом они проиграли в Турине «Ювентусу», упустив ничью из-за автогола в самом конце встрече.

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    На прошлых выходных «голубые» обыграли на своей территории «Сампдорию» (2:0), а в середине неделе в первом туре ЛЧ они переиграли действующего обладателя трофея «Ливерпуль» с таким же результатом.

    В прошлом чемпионате Италии «Наполи» победил в 11 выездных встречах из 19, проиграв в пяти встречах, но в основном от команд из верхней части таблицы.

    Прогноз на «Лечче» — «Наполи»

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Наполи» — 1.38, победа «Лечче» — 9.00, ничья — 5.30.

    Даже несмотря на то, что неаполитанцы провели непростой поединок в середине недели в ЛЧ, прогнозируем победу гостей с разницей в несколько мячей. 0

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    «Лечче» — «Наполи». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Италии 22 сентября 2019 года. Прогноз на «Лечче» — «Наполи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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