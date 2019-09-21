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    Сможет ли «Монпелье» остановить «Марсель»?

    «Марсель» — «Монпелье». Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч Лиги 1 21 сентября 2019 года

    Прогнозы на Марсель Прогнозы на Монпелье Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1
    Прогноз на «Марсель» — «Монпелье»
    «Марсель» добыл три подряд победы
    В субботу, 21 сентября, «Марсель» будет принимать на своем поле «Монпелье» в рамках шестого тура французской Лиги 1. Начало матча — в 18:30 мск. Прогноз на «Марсель» — «Монпелье».
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    Футбол. Франция. Лига 1 21 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Марсель»

    «Марсель» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 10 набранными очками.

    В первом матче Лиги 1 «Марсель» на «Оранж Велодром» принимал «Реймс». Имея преимущество во владении мячом и по ударам, подопечные Андре Виллаша-Боаша не сумели воспользоваться своими моментами и пропустили два безответных гола (0:2).

    Затем «южане» на выезде встретились с «Нантом». Бело-голубые сыграли вничью, не реализовав при этом пенальти на 31 минуте (0:0).

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    Третий тур закончился для «Марселя» первой победой в чемпионате. В Ницце «провансальцы» переиграли одноименную команду (2:1).

    Это было начало успешной серии команды. Далее дома был бит «Сент-Этьен» (1:0), а в прошлом туре настоящая феерия получилась в гостях у «Монако» и снова победа — 4:3.

    На поле не выйдет один из лидеров хозяев Флориан Товен, который залечивает травму лодыжки. Под вопросом и участие Хироки Сакаи.

    «Монпелье»

    «Монпелье» в прошлом чемпионате Франции занял шестое место, что можно назвать успехом. В межсезонье команду покинул основной голкипер Бенжамен Лекомт, защитник Рубен Агилар и хавбек Элье Скириа.

    На старте нового сезона мало что получалось. Подопечные Мишеля Дер Закаряна не знали побед, проиграв дома «Ренну» (0:1) и сыграв вничью с «Бордо» (1:1) на выезде. Долгожданная победа пришла довольно неожиданно в игре с «Лионом» (1:0).

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    В позапрошлом туре команда на выезде минимально уступила «Нанту» (0:1), но затем дома удалось обыграть «Ниццу» (2:1).

    «Монпелье» набрал семь очков и идет на 12-м месте.

    Что касается лазарета, то до середины октября там будет находиться хавбек Теджи Саванье.

    Прогноз

    На победу «Марселя» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.01, на ничью — 3.25, а на победу «Монпелье» — 4.30.

    «Марсель» при Виллаш-Боаше наконец-то набрал ход и теперь команде уровня «Монпелье» в своем нынешнем состоянии будет крайне сложно устоять на «Велодроме». Предлагаем поставить на победу «Марселя» за 2.01. 0

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    «Марсель» — «Монпелье». Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч Лиги 1 21 сентября 2019 года. Прогноз на «Марсель» — «Монпелье». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.01
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