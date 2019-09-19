«Карабах» — «Севилья». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 19 сентября 2019 года

«Карабах»
Перед попаданием в Группу А второго по значимости европейского клубного турнира коллектив из Азербайджана прошел в квалификации «Линфилд».
В первом матче представители Северной Ирландии обыграли гостей (3:2), но чуть позже «Карабах» на своем поле победил (2:1) и благодаря преимуществу гола на выезде попал в групповой этап.
В домашнем первенстве подопечные Гурбана Гурбанова провели 4 встречи. Во всех поединках команда выиграла, поэтому с 12 баллами в активе она заняла первую позицию в таблице.
В чемпионате Азербайджана «Карабах» победил «Кешлю» (0:1), «Габалу» (3:0), разгромил «Сабаил» (0:4), а также расправился с «Нефтчи» (2:0).
«Севилья»
Команда Лопетеги сейчас является лидером испанской Примеры. За 4 тура чемпионата севильцы заработали 10 очков и заняли 1 позицию в таблице.
В первом матче в рамках Ла Лиги красно-белые отправились на выезд в Барселону. В гостях команда переиграла «Эспаньол» (0:2).
В следующем поединке «Севилья» с минимальным счетом победила «Гранаду» (0:1). А в домашней встрече 30 августа хозяева расписали мировую с «Сельтой» (1:1).
Затем, отправившись в гости к «Алавесу», коллектив Лопетеги взял верх на стадионе «Мендисорроса» (0:1).
Прогноз
На победу «Карабаха» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6,10, на ничью — 4,20, а на победу «Севильи» — 1,58.
Наш прогноз на матч — победа «Севильи» с форой -1 с коэффициентом 1,98. 0