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    «Севилья» уверенно обыграет оппонента из Азербайджана

    «Карабах» — «Севилья». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 19 сентября 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Севилью Прогнозы на футбол Испании
    Прогноз на «Карабах» — «Севилья»
    Хулен Лопетеги
    В первом туре группового этапа Лиги Европы «Карабах» будет принимать «Севилью». Игра пройдет на «Азерсун Арене» 19 сентября. Начало встречи — в 19:55 мск. Прогноз на «Карабах» — «Севилья».
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    Футбол. Лига Европы. Группа A 19 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 6.00
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.57
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    «Карабах»

    Перед попаданием в Группу А второго по значимости европейского клубного турнира коллектив из Азербайджана прошел в квалификации «Линфилд».

    В первом матче представители Северной Ирландии обыграли гостей (3:2), но чуть позже «Карабах» на своем поле победил (2:1) и благодаря преимуществу гола на выезде попал в групповой этап.

    В домашнем первенстве подопечные Гурбана Гурбанова провели 4 встречи. Во всех поединках команда выиграла, поэтому с 12 баллами в активе она заняла первую позицию в таблице.

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    В чемпионате Азербайджана «Карабах» победил «Кешлю» (0:1), «Габалу» (3:0), разгромил «Сабаил» (0:4), а также расправился с «Нефтчи» (2:0).

    «Севилья»

    Команда Лопетеги сейчас является лидером испанской Примеры. За 4 тура чемпионата севильцы заработали 10 очков и заняли 1 позицию в таблице.

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  • 16/09/2019

    • В первом матче в рамках Ла Лиги красно-белые отправились на выезд в Барселону. В гостях команда переиграла «Эспаньол» (0:2).

    В следующем поединке «Севилья» с минимальным счетом победила «Гранаду» (0:1). А в домашней встрече 30 августа хозяева расписали мировую с «Сельтой» (1:1).

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    Затем, отправившись в гости к «Алавесу», коллектив Лопетеги взял верх на стадионе «Мендисорроса» (0:1).

    Прогноз

    На победу «Карабаха» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6,10, на ничью — 4,20, а на победу «Севильи» — 1,58.

    Наш прогноз на матч — победа «Севильи» с форой -1 с коэффициентом 1,98. 0

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