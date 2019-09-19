«Карабах» — «Севилья». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 19 сентября 2019 года

В первом туре группового этапа Лиги Европы «Карабах» будет принимать «Севилью». Игра пройдет на «Азерсун Арене» 19 сентября. Начало встречи — в 19:55 мск. Прогноз на «Карабах» — «Севилья».

«Карабах»

Перед попаданием в Группу А второго по значимости европейского клубного турнира коллектив из Азербайджана прошел в квалификации «Линфилд».

В первом матче представители Северной Ирландии обыграли гостей (3:2), но чуть позже «Карабах» на своем поле победил (2:1) и благодаря преимуществу гола на выезде попал в групповой этап.

В домашнем первенстве подопечные Гурбана Гурбанова провели 4 встречи. Во всех поединках команда выиграла, поэтому с 12 баллами в активе она заняла первую позицию в таблице.

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В чемпионате Азербайджана «Карабах» победил «Кешлю» (0:1), «Габалу» (3:0), разгромил «Сабаил» (0:4), а также расправился с «Нефтчи» (2:0).

«Севилья»

Команда Лопетеги сейчас является лидером испанской Примеры. За 4 тура чемпионата севильцы заработали 10 очков и заняли 1 позицию в таблице.

В первом матче в рамках Ла Лиги красно-белые отправились на выезд в Барселону. В гостях команда переиграла «Эспаньол» (0:2).

В следующем поединке «Севилья» с минимальным счетом победила «Гранаду» (0:1). А в домашней встрече 30 августа хозяева расписали мировую с «Сельтой» (1:1).

Затем, отправившись в гости к «Алавесу», коллектив Лопетеги взял верх на стадионе «Мендисорроса» (0:1).

Прогноз

На победу «Карабаха» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6,10, на ничью — 4,20, а на победу «Севильи» — 1,58.

Наш прогноз на матч — победа «Севильи» с форой -1 с коэффициентом 1,98. 0