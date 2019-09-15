«Монако» — «Марсель». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 15 сентября 2019 года

В воскресенье, 15 сентября, «Монако» на своем поле примет «Марсель» в рамках пятого тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Луи II», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Монако» — «Марсель».

«Монако»

Футболисты «Монако» на данный момент занимают 19-е место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея на своем счету 2 очка.

Команда Леонарду Жардима крайне неудачно начала сезон, потерпев крупные поражения от «Лиона» (0:3) и «Метца» (0:3).

И лишь в третьем туре «Монако» поделил очки с «Нимом» (2:2), хотя мог рассчитывать на победу, если бы не удаление Жемерсона, а затем разошелся миром со «Страсбуром» (2:2).

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Среди травмированных у «Монако» значатся Даниэль Субашич, Стеван Йоветич и Жан-Кевин Огюстен.

«Марсель»

«Марсель» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 7 набранными очками.

Провансальцы тоже провалились на старте сезона, проиграв «Реймсу» (0:2) и сыграв вничью с «Нантом» (0:0).

Зато сразу после этого подопечные Андре Виллаш-Боаша одержали победы над «Ниццей» (2:1) и «Сент-Этьеном» (1:0).

После травмы у «Марселя» восстанавливается Флориан Товен.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: победа «Монако» — 2.45, победа «Марселя» — 2.80, ничья — 3.50.

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«Монегаскам» некуда отступать. Прошло уже четыре тура, а они до сих пор не выиграли ни одной встречи, из-за чего погрузли в зоне вылета, из которой нужно поскорее выбираться.

От хозяев мы ждем активной игры и, конечно, голов. В то же время гости тоже, вероятно, свой гол забьют, но не за счет своей мощной атаки, а благодаря обороне соперника, которая уж слишком часто допускает ошибки. Наш прогноз — «обе команды забьют» за 1.70.

Также мы бы рассмотрели вариант ставки на ничью, поскольку в целом команды примерно равны, да и каждая из них будет бороться до последнего, лишь бы не проиграть в столь принципиальном матче. 0