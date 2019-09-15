ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Арсенал» Размялись перед Лионом. Дзюба и Дриусси исправили ошибки Азмуна «Зенит»РПЛ. «Зенит» победил «Арсенал», «Спартак» примет «Урал», «Локо» в гостях у «Сочи» «Реал»Примера. «Реал» примет «Леванте», «Валенсия» в гостях у «Барселоны»
  • 08:47
    • «Торонто» продлил контракт с лучшим бомбардиром
  • 08:21
    • Абдуллаев проиграл Хейни в поединке за титул временного чемпиона WBC
  • 08:08
    • Медведева заняла второе место на турнире серии «Челленджер» в Канаде
  • 22:01
    • «Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом»
  • 21:49
    • ЦСКА победил СКА в первом «армейском» дерби сезона
  • 21:35
    • «Ак Барс» удержал победу над «Магниткой»
  • 17:18
    • Гвардиола назвал приблизительные сроки восстановления Ляпорта
    Все новости спорта

    Одержит ли «Монако» первую победу в сезоне?

    «Монако» — «Марсель». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 15 сентября 2019 года

    Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Монако Прогнозы на Марсель
    Прогноз на «Монако» — «Марсель»
    Александр Головин
    В воскресенье, 15 сентября, «Монако» на своем поле примет «Марсель» в рамках пятого тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Луи II», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Монако» — «Марсель».
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 15 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.85
  • Играть!
    •

    «Монако»

    Футболисты «Монако» на данный момент занимают 19-е место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея на своем счету 2 очка.

    Команда Леонарду Жардима крайне неудачно начала сезон, потерпев крупные поражения от «Лиона» (0:3) и «Метца» (0:3).

    И лишь в третьем туре «Монако» поделил очки с «Нимом» (2:2), хотя мог рассчитывать на победу, если бы не удаление Жемерсона, а затем разошелся миром со «Страсбуром» (2:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Среди травмированных у «Монако» значатся Даниэль Субашич, Стеван Йоветич и Жан-Кевин Огюстен.

    «Марсель»

    «Марсель» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 7 набранными очками.

  • Бразильский сериал. Почему сорвалось возвращение Неймара в «Барсу»
  • Тайные подробности главной трансферной саги минувшего лета
  • 07/09/2019

    • Провансальцы тоже провалились на старте сезона, проиграв «Реймсу» (0:2) и сыграв вничью с «Нантом» (0:0).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьФрибет БЕЗ депозитаwinline.ru

    Зато сразу после этого подопечные Андре Виллаш-Боаша одержали победы над «Ниццей» (2:1) и «Сент-Этьеном» (1:0).

    После травмы у «Марселя» восстанавливается Флориан Товен.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: победа «Монако» — 2.45, победа «Марселя» — 2.80, ничья — 3.50.

    Все прогнозы на футбол

    «Монегаскам» некуда отступать. Прошло уже четыре тура, а они до сих пор не выиграли ни одной встречи, из-за чего погрузли в зоне вылета, из которой нужно поскорее выбираться.

    От хозяев мы ждем активной игры и, конечно, голов. В то же время гости тоже, вероятно, свой гол забьют, но не за счет своей мощной атаки, а благодаря обороне соперника, которая уж слишком часто допускает ошибки. Наш прогноз — «обе команды забьют» за 1.70.

    Также мы бы рассмотрели вариант ставки на ничью, поскольку в целом команды примерно равны, да и каждая из них будет бороться до последнего, лишь бы не проиграть в столь принципиальном матче. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.63
  • Прогноз на матч Реал — Леванте
  • Сегодня в 14:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ньюкасл
  • Сегодня в 14:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Сегодня в 16:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Сегодня в 16:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Байер
  • Сегодня в 16:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Кельн — Боруссия М
  • Сегодня в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лестер
  • Сегодня в 17:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Автомобилист
  • Сегодня в 17:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Витязь — Сибирь
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Саутгемптон
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Сегодня в 17:00
    •  1.51
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Кристал Пэлас
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ПСЖ — Страсбург
  • Сегодня в 18:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Наполи — Сампдория
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сочи — Локомотив
  • Сегодня в 19:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Голландия — теневой лидер группы C
  • Главные интриги перед финишем отбора на Евро-2020
    • 03:40 12/09/2019     Хабиб Нурмагомедов
  • Хабиб устранил почти всех конкурентов. Нурмагомедов — король легкого веса
    • 15:27 08/09/2019     Серена Уильямс
  • Смыло новой волной. Серена вновь провалила финал
    • 18:00 08/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Монако» — «Марсель». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 15 сентября 2019 года. Прогноз на «Монако» — «Марсель». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
    Тоже интересно
    Юрген Клопп Футбол Возвращение Лиги чемпионов. Новые правила и старые фаворитыГрупповой этап стартует уже 17 сентября Вчера в 16:370
  • 10:07
    • Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Хиросиме
  • 09:03
    • Хантер вызвал Поветкина на бой
  • 08:33
    • Женская сборная России успешно стартовала на Кубке мира
    Марселино два года возглавлял «Валенсию» Футбол «Валенсия» была обречена на кризисПочему клуб уволил тренера? Вчера в 02:190
  • Экспресс дня

  • «Барселоне» придется несладко без Месси и Суареса
  • 4.58
    •
  • 00:39
    • Кузяев: Травмы — это непредсказуемая вещь. Главное, что все позади
  • 00:32
    • Дриусси: Рад, что я снова в строю и смог сегодня отличиться
  • 23:59
    • «Мальорка» разошлась миром с «Атлетиком»
    Вирджил ван Дейк Футбол Символическая сборная, которая может обыграть кого угодноМесси, Роналду и ван Дейк — тут, Неймар — нет 12/09/2019 в 19:200
  • 17:03
    • Сборная Аргентины не пустила Францию в финал чемпионата мира
  • 16:52
    • ФИФА наложила штраф и санкции на экс-члена исполкома РФС
  • 23:48
    • «Лион» упустил победу над «Амьеном», Дембеле оформил дубль
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие