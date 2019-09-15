«Краснодар» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч РПЛ 15 сентября 2019 года

В рамках 9-го тура чемпионата России по футболу 15 сентября пройдет встреча «Краснодара» и «Крыльев Советов». Команды сыграют на арене «Краснодар», начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на «Краснодар» — «Крылья Советов».

«Краснодар»

Август для кубанцев начался с упущенной на последних минутах выездной победы над «Зенитом» (1:1).

Дебют в Лиге чемпионов для «Краснодара» завершился победой в противостоянии с «Порту» (0:1 дома и 3:2 в гостя).

Все прогнозы на РПЛ

Между этими матчами был в меньшинстве обыгран «Рубин» (1:0). Затем в гостевом матче РПЛ победил «Тамбов» (2:0) на выезде.

В первом матче раунда плей-офф ЛЧ «Краснодар» уступил «Олимпиакосу» на выезде — 0:4. Вернувшись домой, кубанцы сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1), едва не победив.

Домашний матч с «Олимпиакосом» оформил вылет ил Лиги чемпионов — 1:2. В последнем матче «Краснодар» вырвал выездную победу у «Урала» (4:2).

После 8-х туров РПЛ «Краснодар» с 17 очками возглавил таблицу. Разница мячей 15-7, 3 гола забил Иван Игнатьев.

Встречу из-за травм пропустят Юрий Газинский, Виктор Классон, Реми Кабелла и Ари.

«Крылья Советов»

Команда Миодрага Божовича начала август домашним поражением от «Локомотива» (1:2), ставшим для команды третьим подряд.

Пропустив в первом тайме, волжане отыгрались на последних минутах, но пропустили еще раз в компенсированное время.

Выезд в Ростов также окончился поражением 0:1 — хозяева забили единственный мяч в первом тайме.

Календарь и таблица РПЛ

Гостевой матч с «Уралом» (3:1), прервал черную серию — самарцы вели 3:0, но все же пропустили на последних минутах.

Домашняя встреча со «Спартаком» завершилась поражением 1:2, с пропущенным на последних минутах голом. В последнем матче «Крылья» дома разошлись миром с «Динамо» — 0:0.

После 8 туров «Крылья Советов» с 7 очками на 13-м месте. Разница мячей 10-11, лучший бомбардир команды и РПЛ с 6 голами — Александр Соболев.

В прошлом сезоне «Крылья» проиграли оба матча с «Краснодаром» в РПЛ — 0:3 дома и 0:1 в гостях, и уступили 1:2 экстра-тайме матча 12/8 финала Кубка.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Краснодара» — 1.45, победа «Крыльев Советов» — 7.75, ничья в основное время — 4.70.

В РПЛ кубанцы в этом сезоне дома не проигрывали, а «Крылья» в три последних визита в Краснодар набрали 1 очко. Прогнозируем, что хозяева одержат победу.

Матч может выйти результативным — интересны варианты ТБ 2,5 за 1.80 и «Обе забьют» за 2.05. 0